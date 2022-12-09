"Не обойтись без казней", — Стрелков-Гиркин о поражении Кремля в войне против Украины

Действующая стратегия Москвы, по словам экс-полковника ФСБ, приведет к свержению Владимира Путина, распаду страны и череде гражданских войн внутри России.

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Военно-политическое руководство РФ несет ответственность за проигрыш в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

В частности, бывший полковник ФСБ раскритиковал Кремль за череду военных неудач в Украине. По его словам, военно-политическое руководство России "сдало" Херсон и Изюм, не отдав приказ российским военнослужащим обороняться на фоне масштабного контрнаступления украинских Вооруженных сил.

Отдельно Стрелков-Гиркин раскритиковал Москву за подписание "зерновой сделки" и возобновление поставок аммиака через трубопровод, проходящий по территории Украины.

"Побежали, бросая все что можно. Не пытались даже выбить противника, просто убежали. Кто-то должен за это ответить? Люди хотят доверять политикам. Военные не хотят слышать о зерновых сделках и аммиакопровод, который восстановил работу и через Одессу возобновились поставки аммиака. Сразу после сдачи Херсона… У нас будет война и победа?", — продолжил бывший главарь пророссийских боевиков.

Отдельно Гиркин-Стрелков признал военную помощь ВСУ и раскритиковал ежедневные сводки Министерства обороны РФ, в которых сообщается о "ликвидации сотни боевиков". Глава Минобороны России Сергей Шойгу, по его словам, собрал в себе сочетание "вора, дурака и тупого как пробку мерзавца".

Гиркин-Стрелков утверждает, что в РФ не обойтись без репрессий и публичных казней для лиц, которые несут ответственность за военные провалы в Украине.

"Неизбежное поражение — смута в России, свержение президента Путина, распад страны, серия гражданских войн и ввод оккупационных войск на наши территории. Китай тоже не останется в стороне… Как я вижу последствия поражения", — резюмировал бывший главарь боевиков, комментируя перспективы РФ в войне против Украины.

[ + – ] Игорь Стрелков-Гиркин обвинил Кремль в поражении в войне против Украины

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что Игорь Стрелков-Гиркин вернулся в Москву после нескольких попыток участия в войне на территории Украины.

Также сообщалось, что за поимку живым Игоря Стрелкова-Гиркина украинцам предлагали $150 тысяч.