Военная разведка Украины обещает заплатить $100 тысяч за пленного Стрелкова-Гиркина (фото)

ГУР поддержало "флешмоб" украинцев в соцсетях, подняв в два раза размер денежного вознаграждения за поимку боевика.

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Главное управления разведки Минобороны Украины готово заплатить $100 тысяч за пленного экс-главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина. Соответствующее заявление опубликовал пресс-центр силового ведомства.

В частности, военная разведка решила присоединиться к "флешмобу" в соцсетях, в ходе которого украинцы предлагают денежное вознаграждение за поимку живым Игоря Стрелкова-Гиркина.

ГУР МОУ заверило, что заплатит $100 тысяч, если бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" попадет в плен.

В пресс-центре напоминают, что в отношении Игоря Стрелкова-Гиркина Службой безопасности и Офисом генпрокурора начато несколько уголовных производств по обвинениям в террористической деятельности, пытках, убийствах и нарушении государственного суверенитета Украины.

"Игорь Стрелков-Гиркин также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17. ГУР МО отмечает: ни один военный преступник не избежит наказания", — добавили в пресс-центре ведомства.

Военная разведка Украины в своей публикации также оставила контактные номера телефонов, по которым граждане могут передать важную информацию для поимки и пленения экс-главаря боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина.

[ + – ] ГУР МОУ обещает заплатить $100 тысяч за пленного Стрелкова-Гиркина

Стоит отметить, что несколькими днями ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Игорь Стрелков-Гиркин поехал воевать на территорию Украины. Несколько военкоров, которые освящают деятельность оккупационных войск, утверждали, что бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" будет числиться в "добровольческом" батальоне.

После информации об отъезде Игоря Стрелкова-Гиркина украинцы объявили "охоту" на оккупанта. Так, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и военнослужащий Валерий Ананьев "Маркус" предложили $30 тысяч тому, кто сможет взять в плен бывшего главаря пророссийских боевиков.

К "флешмобу" позже присоединились теннисист Сергей Стаховский и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, которые согласились повысить до $50 тысяч вознаграждение за поимку живым Игоря Стрелкова-Гиркина.