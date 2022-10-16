Військова розвідка України обіцяє заплатити $100 тисяч за полоненого Стрєлкова-Гіркіна (фото)

ГУР підтримало "флешмоб" українців у соцмережах, піднявши вдвічі розмір грошової винагороди за затримання бойовика.

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Головне управління розвідки Міноборони України готове заплатити $100 тисяч за полоненого ексглаваря проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Відповідну заяву опублікував пресцентр силового відомства.

Зокрема, військова розвідка вирішила приєднатися до "флешмобу" у соцмережах, під час якого українці пропонують грошову винагороду за впіймання живим Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

ГУР МОУ запевнило, що заплатить $100 тисяч, якщо колишній ватажок проросійських бойовиків ДНР потрапить у полон.

У пресцентрі нагадують, що стосовно Ігоря Стрєлкова-Гіркіна Службою безпеки та Офісом генпрокурора розпочато кілька кримінальних проваджень за звинуваченнями у терористичній діяльності, тортурах, вбивствах та порушенні державного суверенітету України.

"Ігоря Стрєлкова-Гіркіна також оголошено Нідерландами в міжнародний розшук у справі про знищення цивільного Boeing 777 рейсу MH17. ГУР МО зазначає: жоден воєнний злочинець не уникне покарання", — додали в пресцентрі відомства.

Військова розвідка України у своїй публікації також залишила контактні номери телефонів, за якими громадяни можуть передати важливу інформацію для затримання та полону ексглаваря бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

[ + – ] ГУР МОУ обіцяє заплатити $100 тисяч за полоненого Стрєлкова-Гіркіна

Варто зазначити, що декількома днями раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін поїхав воювати на територію України. Декілька воєнкорів, які висвітлюють діяльність окупаційних військ, стверджували, що колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" числитиметься в "добровольчому" батальйоні.

Після інформації про від'їзд Ігоря Стрєлкова-Гіркіна українці оголосили "полювання" на окупанта. Так, ексглава одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя та військовослужбовець Валерій Ананьєв "Маркус" запропонували $30 тисяч тому, хто зможе взяти в полон колишнього ватажка проросійських бойовиків.

До "флешмобу" пізніше приєдналися тенісист Сергій Стаховський та керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, які погодилися підвищити до $50 тисяч винагороду за впіймання живим Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.