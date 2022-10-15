До $30 тисяч за бойовика: українці оголосили полювання на Ігоря Гіркіна

Гроші дадуть за взяття в полон живого "ексміністра оборони ДНР", який міг вирушити воювати в Україну. Першим 10 тисяч доларів із особистих накопичень запропонував Сергій Стерненко.

Related video

В Україні оголосили полювання за колишнім "міністром оборони ДНР", терористом Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). Екслідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко запропонував у Twitter 10 тисяч доларів за взяття живого бойовика в полон.

Стерненко має намір платити за видачу Стрєлкова з особистих накопичень.

"Дам із особистих заощаджень $10 000 доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон", — повідомив Стерненко.

Пізніше до ідеї підключився соліст українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Він запропонував за терориста аналогічну суму й додав, що Гіркін має ще відповісти за катастрофу літака Boeing Малайзійських авіаліній, який збили над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Український військовий, письменник Валерій Маркус додав ще $10 000 доларів за Гіркіна. Отже, хто зловить бойовика живим, той отримає чистими 30 тисяч доларів.

Фокус раніше писав, що Мирослава Регінська, дружина Ігоря Стрєлкова, натякала на його відправлення на фронт. Терорист активно критикував військове керівництво РФ, але з 10 жовтня різко зник із мережі.

Регінська 15 жовтня показала фотографію з Гіркіним, одягненим у камуфляжну форму російської армії.

У Росії почали перевіряти військових блогерів, які критикують командування та перебіг війни в Україні. До списку потрапили Гіркін, Семен Пегов (WarGonzo), Юрій Подоляка, Владлен Татарський, автори Telegram-каналів "Рибар" і Grey-Zone та інші.

Проти військових блогерів можуть порушити кримінальні справи за дискредитацію армії Росії та публікацію фейків.