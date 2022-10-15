До $30 тысяч за боевика: украинцы объявили охоту на Игоря Гиркина

Деньги дадут за взятие в плен живого "экс-министра обороны ДНР", который мог отправиться воевать в Украину. Первым 10 тысяч долларов из личных накоплений предложил Сергей Стерненко.

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В Украине объявили охоту за бывшим "министром обороны ДНР", террористом Игорем Стрелковым (Гиркиным). Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко предложил в Twitter 10 тысяч долларов за взятие живого боевика в плен.

Стерненко собирается платить за выдачу Стрелкова из личных накоплений.

"Дам из личных сбережений $10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен", — сообщил Стерненко.

Позже к идее подключился солист украинской группы "Антитела" Тарас Тополя. Он предложил за террориста аналогичную сумму и добавил, что Гиркин должен еще ответить за катастрофу самолета Boeing "Малайзийских авиалиний", который сбили над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Украинский военный, писатель Валерий Маркус добавил еще $10 000 долларов за Гиркина. Таким образом, кто поймает боевика живым, получит чистыми 30 тысяч долларов.

Фокус ранее писал, что Мирослава Регинская, жена Игоря Стрелкова, намекала на его отправку на фронт. Террорист активно критиковал военное руководство РФ, но с 10 октября резко пропал из сети.

Регинская 15 октября показала фотографию с Гиркиным, одетым в камуфляжную форму российской армии.

В России начали проверять военных блогеров, которіе критикуют командование и ход войны в Украине. В список попали Гиркин, Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, авторы Telegram-каналов "Рыбарь" и Grey-Zone и другие.

Против военных блогеров могут возбудить уголовные дела за дискредитацию армии России и публикацию фейков.