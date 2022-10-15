Операция "блогер" провалена: Гиркин мог отправиться воевать в Украину

Жена разместила фотографию Игоря Стрелкова (Гиркина) в форме ВС РФ после его молчания.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) мог отправиться служить в рядах российских войск в Украине. На это в социальной сети "ВКонтакте" намекнула его супруга Мирослава Регинская.

Игорь Гиркин-Стрелков с начала вторжения ВС РФ в Украину был очень активным в социальных сетях, комментируя военную ситуацию. Пользователи обратили внимание, что последнюю неделю он пропал из "онлайна", к примеру, последняя запись в Telegram-канале датируется 10 октября, хотя до этого посты публиковались ежедневно.

15 октября Мирослава Регинская опубликовала совместную фотографию с Игорем Стрелковым, одетым в камуфляжную форму российской армии с подписью:

"На вопросы: где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и тд. Отвечаю: Все хорошо! Скоро выйдет на связь".

Российский пропагандист и главред издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок в Telegram пишет, что Игорю Гиркину (Стрелкову) разрешили выехать в зону боевых действий спустя 8 лет. По информации источников, он отправился в один из добровольческих батальонов РФ на должность начальника штаба или заместителя командира.

Каких-либо официальных подтверждений этой информации нет. Сам Игорь Стрелков (Гиркин) не писал о планах отправиться на передовую.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram отметил:

"Стрелкова отправили на фронт, чтобы там лекции вел. Пока это говорят его приспешники, то есть такие же военные преступники. И все равно смешно. Спецоперация "Блогер" провалена полностью".

Ранее появилась информация, что в России проверяют деятельность военных блогеров, включая Игоря Стрелкова (Гиркина). Прокуратура может возбудить уголовные дела и обвинить их в дискредитации ВС РФ и публикации фейков. Сами блогеры назвали список "расстрельным", в него также попали Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский (Максим Фомин), Сергей Мардан, Игорь Димитриев, Кристина Потупчик, авторы Telegram-каналов "Рыбарь" и Grey-Zone.

В конце сентября Игорь Стрелков (Гиркин) объяснил, при каких условиях РФ погрузится в хаос. По его словам, революцию в России могут устроить возмущенный народ или же ближайшее окружение президента Владимира Путина.