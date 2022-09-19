"Будут революции и смута": Стрелков объяснил, при каких условиях РФ погрузится в хаос (видео)

По мнению бывшего главаря донецких боевиков, революцию может спровоцировать как окружение президента РФ, так и недовольный народ.

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Так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) уверен, что Россия находится на пороге смуты. Он заявил, что главной движущей силой, которая приведет к смене власти в РФ, может стать окружение российского президента Владимира Путина.

"Смута начинается не из-за того, что народ не может больше терпеть, а потому что окружение первого лица считает, что оно ведет не туда, — подчеркнул Стрелков. — У нас что — мало зависимых от Запада? Да у нас почти все там. Три четверти в окружении Путина спят и видят, как бы вернуть счастливый 2013 год или хотя бы до 24 февраля, после чего у них отобрали их яхты, виллы. Причем не у всех: 20 с чем-то процентов российских олигархов подверглись санкциям, но эти 20% хотят вернуть. Вот где будут сидеть настоящие изменники".

[ + – ] Стрелков считает, что сейчас Владимира Путина окружает много олигархов, которые им недовольны

Впрочем, бывший главарь донецких боевиков считает, что россиян могут подтолкнуть к революции несколько событий: еще пара "оскорбительных военных поражений" на фоне вспышки инфляции.

"И вот мы получаем ту самую революционную ситуацию: верхи не могут, а низы не хотят, — сказал он. — Все революции совершаются в столицах. Вы знаете более либеральные городишки, чем Москва и Санкт-Петербург? Здесь будут революции, смута и перевороты".

Стрелков уверен, что в случае поражения России в войне с Украиной Путина не ждет ничего хорошего. Он может повторить судьбу задушенного заговорщиками царя Павла I, убитого восставшими ливийцами Муамара Каддафи или же диктаторов Слободана Милошевича и Саддама Хусейна, которые перед смертью успели предстать перед судом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критические комментарии со стороны российских блогеров относительно "спецоперации" в Украине допустимы, однако должны оставаться "в рамках законодательства". Так Песков отреагировал на вопрос журналистов о негативных высказываниях Игоря Стрелкова.

Напомним, 4 сентября он рассказывал о катастрофическом положении российских войск на юге Украины.