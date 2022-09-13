"Тонкая грань плюрализма": в Москве намекнули Стрелкову, что пора снизить уровень критики

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что критические комментарии о войне в Украине имеют право на существование, но должны оставаться "в рамках закона".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критические комментарии со стороны российских блогеров относительно "спецоперации" в Украине допустимы, однако должны оставаться "в рамках законодательства". Таким образом представитель Кремля отреагировал на вопрос журналистов о негативных высказываниях так называемого бывшего министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), пишет агентство РБК.

Как отмечается, из-за успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Донецкой областях, а также на юге Украины российские военные блогеры, включая Стрелкова, стали критиковать Министерство обороны РФ. Журналисты спросили Пескова о негативных последствиях таких публикаций.

Пресс-секретарь Путина, в свою очередь, отметил, что такие заявления являются плюрализмом, однако спикерам надо быть очень аккуратными в своих высказываниях, так как "грань очень тонкая".

Песков также уточнил, что общественное мнение "чувствительно к происходящему в рамках спецоперации".

Что писал Стрелков и другие блогеры о войне в Украине?

Еще в начале августа Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о провале российской военной стратегии в Украине. После этого он предложил "расстрелять все полибютро, перекрасить Кремль в желто-голубые цвета и начать реализовывать стратегию отступления до Москвы".

После успехов ВСУ на фронте российский боевик высказал новую идею. Он предложил отдать Украине часть Белгородской области. По мнению Стрелкова, для жителей региона все равно ничего не изменится, зато Россия сможет заявить, что на ее территории нет боевых действий.

О том, что российский боевик стал более свободно критиковать российское военное командование, также сообщило Министерство обороны Великобритании. Как рассказала британская разведка, Гиркин похвалил поведение Владимира Зеленского и сравнил это с ситуацией в РФ, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играют в танковый биатлон и проводят фестивали военных оркестров".

Гиркин стал не единственный российских блогеров, кто остался откровенно недоволен провалом Минобороны РФ в Украине.

Так, в паблике Romanov Lite автор пишет о том, что российское командование "что-то лопочет про отвод войск и стратегическую спецоперацию". При этом российский блогер подчеркивает, что в реальности все это похоже на паническое бегство.

[ + – ] В российском пропагандистском паблике критикуют Минобороны РФ за провал.

В белгородском пропагандистском паблике "Zаписки Vетерана" администратор сообщает, что по Белгороду стреляют свои же, в том числе по центру города.

"Постоянные вылеты/прилеты, работа ПВО и арты. Мы привыкли и знаем, что работают наши. Но! Если ничего не изменится, то по нам будут отрабатывать наши соседи [Украина]", – признается пропагандист.

[ + – ] Российский пропагандистский паблик пишет, что Белгород обстреливают российские войска.

Напомним, 4 сентября Игорь Стрелков (Гиркин) также рассказывал о катастрофическом положении российских войск на юге Украины. Так, боевик сообщил, что там остро не хватало пехоты. Кроме того, россияне, по его словам, не смогли организовать снабжение после подрыва мостов.