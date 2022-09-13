"Тонка грань плюралізму": у Москві натякнули Стрєлкову, що настав час знизити рівень критики

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що критичні коментарі про війну в Україні мають право на існування, але мають залишатися "у межах закону".

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що критичні коментарі з боку російських блогерів щодо "спецоперації" в Україні допустимі, однак мають залишатися "у межах законодавства". Таким чином, представник Кремля відреагував на запитання журналістів про негативні висловлювання так званого колишнього міністра оборони "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), пише агентство РБК.

Як зазначається, через успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській та Донецькій областях, а також на півдні України російські військові блогери, включаючи Стрєлкова, стали критикувати Міністерство оборони РФ. Журналісти запитали Пєскова про негативні наслідки таких публікацій.

Прессекретар Путіна, зі свого боку, зазначив, що такі заяви є плюралізмом, проте спікерам треба бути дуже обережними у своїх висловлюваннях, оскільки "грань дуже тонка".

Пєсков також уточнив, що громадська думка "чутлива до того, що відбувається у межах спецоперації".

Що писав Стрєлков та інші блогери про війну в Україні?

Ще на початку серпня Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив про провал російської військової стратегії в Україні. Після цього він запропонував "розстріляти все полібютро, перефарбувати Кремль у жовто-блакитні кольори та почати реалізовувати стратегію відступу до Москви".

Після успіхів ЗСУ на фронті російський бойовик висловив нову ідею. Він запропонував віддати Україні частину Бєлгородської області. На думку Стрєлкова, для мешканців регіону все одно нічого не зміниться, проте Росія зможе заявити, що на її території немає бойових дій.

Про те, що російський бойовик більш вільно критикував російське військове командування, також повідомило Міністерство оборони Великобританії. Як розповіла британська розвідка, Гіркін похвалив поведінку Володимира Зеленського і порівняв це із ситуацією в РФ, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, грають у танковий біатлон і проводять фестивалі військових оркестрів".

Гіркін став не єдиним російським блогерам, хто залишився відверто незадоволеним провалом Міноборони РФ в Україні.

Так, у пабліку Romanov Лайт автор пише про те, що російське командування "щось клопочеться про відведення військ та стратегічну спецоперацію". При цьому російський блогер підкреслює, що насправді все це схоже на панічну втечу.

[ + – ] У російському пропагандистському пабліку критикують Міноборони РФ за провал.

У бєлгородському пропагандистському пабліку "Zаписки Vетерана" адміністратор повідомляє, що по Бєлгороду стріляють свої ж, зокрема по центру міста.

"Постійні вильоти/прильоти, робота ППО та арти. Ми звикли і знаємо, що працюють наші. Але! Якщо нічого не зміниться, то по нам відпрацьовуватимуть наші сусіди [Україна]", — зізнається пропагандист.

[ + – ] Російський пропагандистський паблік пише, що Бєлгород обстрілюють російські війська.

Нагадаємо, 4 вересня Ігор Стрєлков (Гіркін) також розповідав про катастрофічний стан російських військ на півдні України. Так, бойовик повідомив, що там гостро не вистачало піхоти. Крім того, росіяни, за його словами, не змогли організувати постачання після підриву мостів.