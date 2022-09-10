Патриотическая инициатива: Гиркин предложил отдать Украине часть Белгородской области

Ироничное предложение бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" прозвучало на фоне полного провала обороны российской армии на Харьковском направлении.

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин опубликовал в своем Telegram язвительное сообщение, в котором предложил российским властям отдать Украине три пограничных района Белгородской области. Это предложение прозвучало на фоне "блестящей операции по передаче уважаемым украинским партнерами городов Изюм, Балаклея и Купянск".

Гиркин далее намекнул, что Белгородскую область обстреливают, и чтобы российским властям не нужно было ничего объяснять местным жителям, ее нужно включить в состав Харьковской области.

"…Принципиальной разницы для жителей уже нет никакой… зато мы сможем с полным основанием говорить после этого, что никаких боевых действий на территории РФ не происходит", — иронично написал Гиркин.

В конце поста он также уточнил, что его предложение нужно рассматривать как патриотическую инициативу и вклад с его стороны в урегулирования "внутреукраинского" вопроса.

Отметим, что ранее Гиркин критично оценил ситуацию на Харьковском направлении для российской армии, назвав прорыв ВСУ линии обороны "острейшим оперативным кризисом на широком участке фронта". При этом он отметил, что сражение за инициативу на восточном фланге театра боевых действий Украина уже выиграла.

Ранее сообщалось, что по мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, еще несколько побед ВСУ на фронте приведут к бегству российских оккупантов. По его словам, следует ожидать эффект лавины — когда дрогнет одна линия обороны — остальные участки фронта посыплются.

Свое поражение на Харьковском направлении Министерство обороны РФ назвало "перегруппировкой войск" в сторону Донецкого фронта. Пресс-служба оборонного ведомства заявила, что в течение трех суток российские войска проводили операцию по "свертыванию и организованной переборке" изюмско-балаклейской группировки войск.