В Минобороны РФ назвали разгром армии под Изюмом "перегруппировкой войск" (видео)

Российские военные совершали ряд "отвлекающих и демонстрационных мероприятий" для вывода войск. Также оккупанты заявляют об уничтожении тысяч украинских солдат и "иностранных наемников".

В Министерстве обороны РФ заявили, что для достижения целей "спецоперации" было принято решение перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале.

Заявляется, что в течение трех суток российские войска проводили операцию по "свертыванию и организованной переборке" изюмско-балаклейской группировки войск РФ на территорию ОРДО. В Минобороны РФ утверждают, что они провели ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

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Также для отвода войск без потерь ВС РФ наносили удары при помощи авиации, ракетных войск и артиллерии. В оборонном ведомстве заявили о якобы уничтожении более 2000 украинских военных и "иностранных боевиков", а также более ста единиц артиллерии и бронетехники.

Отметим, с 6 сентября украинские военные провели ряд успешных ударов по российским войскам. За несколько суток удалось прорвать и обрушить российскую оборону на Харьковском направлении. ВСУ освободили Изюм, Балаклею и ряд других населенных пунктов. Общая площадь освобожденной территории уже превысила 2500 квадратных километров.

В ходе наступление ВСУ взяли в плен главу оккупационной администрации Ивановки, а также много трофейной техники и пленных. СБУ также отрапортовало о взятии важного узла снабжения войск РФ — города Купянск.

Напомним, украинские военные вышли на окраины Лисичанска в Луганской области. Бои ведутся у города, который был оккупирован 3 июля.