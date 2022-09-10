Украинские военные прорвались в тыл ВС РФ и захватили технику вместе с экипажами (видео)

Среди пленных оказались уроженцы Узбекистана, которые ради денег приехали воевать в Украину в составе ЧВК "Редут"

Украинские разведчики прорвались глубоко в тыл российских войск под Балаклеей Харьковской области и успешно провели засаду. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.net".

По его информации, разведывательная группа из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ под руководством командира с позывным "Барс" напала из засады на российскую колонну. Украинским воинам удалось уничтожить часть вражеской техники, а еще часть — захватить вместе с экипажами.

Разведчики провели допрос пленных противников и записали его на камеру. Двое сторонников России заявили, что прибыли в Украину из Узбекистана, чтобы воевать в составе частной военной компании (ЧВК) "Редут". В частности, 22-летний студент из Самарканда Мухруддит Ярахмедов заявил, что состоял в минометной батарее и стрелял из 120-мм миномета, решил пойти в ЧВК ради заработка. Оба заявили, будто не знают, откуда ехали.

Ранее политтехнолог Алексей Голубоцкий рассказал, что разведгруппу "Барс" сформировал генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ. Именно под его руководством украинским воинам удалось остановить вражеское наступление на харьковском, изюмском, бахмутском и других направлениях, а также разработал контрнаступление на Балаклею, хотя в Генштабе к нему относились скептически.

Фокус также писал, как продвигается контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Действий украинских военных застали россиян врасплох, благодаря чему с начала сентября удалось деоккупировать более 1000 квадратных километров территории.

Появилась информация, что ВСУ могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов. В американском Институте изучения войны считают, что город является ключевым логистическим узлом ВС РФ, а его потеря помешает оккупантам вести боевые действия в Харьковской области.