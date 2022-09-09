После Балаклеи — на Изюм и Херсон. Как продвигается контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ застало российские войска в врасплох. Украинская армия продвигается сразу на двух направлениях — Херсонская область и Харьковская. Военные смогли освободить свыше 1000 квадратных километров украинской земли с начала осени.

В конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. Сперва Вооруженные силы начали операцию на южном направлении, а через несколько дней украинские защитники прорвали оборону врага на Харьковском направлении.

Фокус собрал все официальные данные о ходе контрнаступления и о том, какие города и села удалось освободить.

Контрнаступление ВСУ — наступление на Херсон

29 августа оперативная группировка войск "Каховка" опубликовала видео с бойцом "ДНР". Он утверждает, что украинская армия прорвала первую линию оборону на Херсонском направлении. Российские десантники бросили военных из 190-го полка "ДНР".

[ + – ] Сообщение об отступлении войск РФ

После этого в Оперативном командовании "Юг" сообщили об активной фазе контрнаступления на Херсонском направлении. В тот же день командование призвало соблюдать тишину, чтобы не мешать действиям украинской армии. До этого ВСУ наносили удары по базам ВС РФ и складам с боеприпасами. Украинская армия интенсивно работала над нарушением логистики армии врага. С 29 августа интенсивность ударов HIMARS значительно увеличилась. Украина наносила множество ударов по мостам, соединяющим Херсон с другой частью войск РФ. Сейчас все мостовые переправы фактически непригодны для переброски военной техники. Более того, Каховский мост обрушился.

[ + – ] Мост в Новой Каховке обрушился благодаря ударам ВСУ

В течении первой недели удары HIMARS продолжали регулярно наноситься. Украинская армия пресекала попытки российского руководства перебросить силы через Антоновский, Каховский и другие мосты. За счет этого первоначальный прорыв ВСУ не был свернут, а украинские военные смогли освободить Высокополье в Херсонской области. 4 сентября над ним вновь подняли флаг Украины. По словам президента Зеленского, бойцы 42-го отдельного мотопехотного батальона освободили 2 населенных пункта на юге Украины.

[ + – ] Флаг над Высокопольем Фото: Скриншот из Telegram

Уже позднее стало известно, что бойцы ВСУ освободили Благодатовку на Херсонщине. Видео с развевающимся над населенным пунктом флагом Украины опубликовали бойцы.

Продвижение украинских сил настолько шокировало оккупантов, что их источники даже стали заявлять о применении немецких танков Leopard при наступлении на Херсон. Это при том, что Испания официально сообщила, что поставлять танки они не будут из-за плохого технического состояния, а премьер-министр Украины все еще ведет переговоры с Германией о поставках бронетехники.

"Никакой паники нет": контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщил о позитивных новостях. Украинская армия начала освобождать населенные пункты не только на юге страны, но и на востоке. Президент не стал уточнять, какие именно города или села были освобождены, но отметил подразделения, задействованные в этом:

бойцы 63-го батальона 103-й бригады теробороны освободили населенный пункт в Донецкой области

54-я отдельная механизированная бригада сделала шаги в направлении Лисичанск-Северск

Через два дня, 6 сентября в российских Телеграм-каналах прокатилась волна паники, а затем череда публикаций, утверждающих, что "никакой паники нет". Пропагандисты рапортовали о конртнаступательных действиях ВСУ по направлению на Балаклею.

[ + – ] Публикации в Телеграм-каналах [ + – ] Публикации в Телеграм-каналах [ + – ] Публикации в Телеграм-каналах

Один за другим пропагандисты и военкоры РФ писали панические сообщения о прорыве ВСУ, окружении спецназа Росгвардии, взятии 65-го склада боеприпасов под Балаклеей и выходе на трассу, ведущую на Купянск.

Тем временем события на фронте развивались крайне динамично. За трое суток украинские силы совершили прорыв в тыл врага на 50 км. По данным украинского Генштаба, оккупанты несут значительные потери. Враг пытается эвакуировать свои силы и технику в Ольховинку и Бородинское. Также фиксируются случаи дезертирства, когда военные пытались выехать на территорию РФ под видом гражданских.

За это время бойцы ВСУ показали способность освобождения населенных пунктов без артиллерийского вала, который используют российские оккупанты. Балаклея — это город с населением 27 тысяч человек. 8 сентября украинские военные освободили Балаклею, над городом вновь развевается украинский флаг.

[ + – ] Балаклея — это Украина

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении, по версии аналитиков Deep State выглядит так:

[ + – ] Ситуация на Харьковском направлении, 6 сентября [ + – ] Ситуация на Харьковском направлении, 7 сентября [ + – ] Ситуация на Харьковском направлении, 8 сентября [ + – ] Ситуация в Харьковской области, 9 сентября

Авторы подчеркивают, что карта обновляется с задержкой, изменения вносятся, когда есть четкие доказательства о продвижении или освобождении населенных пунктов. Поэтому сейчас ВСУ могут быть ближе к Купянску — важнейшему узлу для российской логистики.

[ + – ] Над администрацией Шевченково уже реет флаг Украины

Контрнаступление ВСУ: что освободила украинская армия

С 1 сентября ВСУ освободили свыше тысячи квадратных километров, заявил Владимир Зеленский. Были освобождены следующие населенные пункты:

Озерное (Донецкая область)

Херсонская область

Благодатовка

Шмидтово

Любомировка

Высокополье

Ольгино

Нововознесенское

Харьковская область

Балаклея

Граково

Шевченково

Вербовка

Ивановка

Огурцовка

Волохов Яр

Байрак

Борщевка

Калиновка

Степок

Студенок

Семеновка

Петрополье

Сумское

Богодаровка

Чкаловка

Список в Харьковской области неполный, так как продвижение украинских военных продолжается. Российские пропагандисты утверждают, что ВСУ уже на подступах к Купянску. Также был геолоцирован украинский военный в населенном пункте Кунье, что на пути к Изюму. Украинская армия продвигается, освобождая захваченные территории. В сети появляется все больше видео с тем, как местные жители встречают украинских военных — например, в освобожденной Балаклее.

[ + – ] Балаклея освобождена после 6 месяцев оккупации

Контрнаступление ВСУ: бойцы захватывают редкое вооружение ВС РФ

Помимо уже "привычных" трофеев по типу различных танков, БТР-82, БМП и МТ-ЛБ, украинские военные захватывают и редкое вооружение российских войск. В частности, в ходе контрнаступления ВСУ впервые захватили БМП-2М "Бережок" в Херсонской области. Боевая машина пехоты оснащается боевым модулем "Бережок", который получил новый комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. Также боевой модуль оснащается ПТРК "Корнет" и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М.

На Харьковщине бойцы ВСУ захватили российскую командно-штабную машину на базе Камаза Р-149АКШ-1. Задача данной машины — устанавливать связь по закрытым каналам и совершать топографическую привязку.

[ + – ] Командно-штабная машина Р-149АКШ-1

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении позволило заполучить новейшую модернизацию САУ "Мста-СМ2". Она оснащается новой системой управления огнем, цифровой системой наведения и обладает скорострельностью в 10 выстрелов в минуту.

[ + – ] Украинские военные сообщают, что захватили российскую САУ "Мста-С"

Помимо этого, украинские военные обнаруживали целые дома или полевые склады с нетронутыми ящиками боекомплектов.

[ + – ] Большой склад боеприпасов россиян перешел в распоряжение ВСУ

Ежесуточные потери врага с момента украинского наступления возросли со 100-200 человек до свыше 600. Кроме того, ВС РФ десятками единиц теряют бронированную и автомобильную технику и танки.

"Балаклея под контролем российских военных": в РФ отрицают контрнаступление ВСУ

Стоит отметить, что российское Минобороны и власти РФ не признают наличия проблем на фронте. "РИА Новости" опубликовало сводку от оборонного ведомства РФ, в которой Балаклея якобы все еще под контролем оккупантов. А постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого прорыва украинских войск нет.

[ + – ] Сводка от Минобороны РФ от 8 сентября

"Не о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речь, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель", — заявил Небензя.

Перед этим спикер Минобороны РФ говорил, что все попытки ВСУ контратаковать на Херсонском направлении были отбиты, а ВСУ потеряли тысячи людей и сотни единиц техники.

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