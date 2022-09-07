Все ждут. "После освобождения Херсон будет самым украинским городом в Украине"

Что происходит в оккупированном Херсоне, как местных жителей терроризируют обысками и проверками, почему люди вынуждены брать российские "недопаспорта", но в Россию не хотят уже даже "бабушки, которые помнят СССР".

Украинская армия перешла в наступление в Херсонской области – ВСУ прорвали первую линию обороны, заставив "полк ДНР" и российских десантников бежать с позиций. Об этом в конце августа писали эксперты, блогеры и простые обыватели в социальных сетях. Незадолго до этого украинские военные уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.

Фокус поговорил с несколькими жителями Херсона о том, что происходит в городе – некоторые из них выехали, другие остаются в оккупации. И все ждут освобождения. Собеседники попросили не называть их настоящие имена в целях безопасности – на оккупированной территории у них остаются родные.

Прицельные попадания по оккупантам: "Было радостно и страшно"

Ночь с 29 на 30 августа в Херсоне прошла относительно спокойно. Местная жительница Ирина вспоминает, что накануне были слышны взрывы, они возобновились рано утром 30 августа. "Прилетело по Антоновскому мосту точно, и еще где-то за городом", – говорит она.

На видео в Интернете можно увидеть несколько разрушенных зданий на окраинах Херсона. Например, магазин компьютерной техники Brain на Николаевском шоссе: говорят, там был штаб россиян.

Спустя несколько дней украинские военные уничтожили уничтожили дом на улице Кольцевая. Здание находится на территории Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел, который местные называют "школой милиции". Могли погибнуть два десятка оккупантов.

"Это когда-то было общежитие, потом там сделали квартиры. В этом здании после оккупации поселились кадыровцы и фээсбэшники. И всех их накрыло. Там стоял такой грохот, люди выбегали из домов. Было страшно и радостно. Много что разрушено, но сейчас это не важно – освободят, все отстроим", – говорит Ирина.

[ + – ] Бывший торговый центр "Фабрика" в Херсоне: здание разрушено обстрелами Фото: Getty Images

"У меня родственники за Каховкой живут. Подтверждают, что освободили Высокополье, – рассказывает Светлана, которая до сих пор живет в Херсоне. – Украинская армия попадает по отдельным объектам в Каховке. Попали в шлюз, переживают, чтобы не затопило. Мост в Каховке упал – дырка, все в речке, проезда нет. Антоновский тоже разрушен, не проездной. Был железнодорожный, орки хотели перевести по нему технику, положив перекрытие. На подъезде стояло много машин на переезд, по ним ударили. Бьют по переправам. Точно. Рядом дачи, россияне лазят по домам, ищут тех, кто может координировать огонь".

Насаждение российского: "Не паспорта, а недопаспорта"

"Все всем надоело в Херсоне, – продолжает Ирина. — Даже бабушки, которые помнят СССР и "за 7 рублей на море отдыхали", уже все против, молятся, чтобы быстрей Украина пришла. Никто не хочет быть с Россией. Тут россияне по телевизору показывают каких-то старушек из сел, которые благодарят Россию, а сами даже по-русски говорить не могут".

Местные замечают, что подготовки к объявленному ранее так называемому референдуму на улицах не видно. Хотя оккупанты и пытаются насаждать все российское.

Во-первых, выдают российские паспорта.

"У меня есть знакомые – собственники магазинов. К ним приходили и говорили: если вы не легализуете бизнес – заберем его. Мол, у них есть люди, которые согласятся работать в ваших магазинах. А легализовать бизнес – это взять российский паспорт. У людей денег нет, не знают, чем кормить детей, поэтому соглашаются. Старики берут паспорта, чтобы получить какую-то пенсию. Точнее – не паспорта, а недопаспорта, бумажки, которые недействительны. Хорошо, что украинский паспорт не забирают. Издеваются над людьми", – заключает Светлана.

[ + – ] Херсонцы вынуждены получать паспорта РФ, иначе многим не выжить Фото: Getty Images

Во-вторых, искореняют гривны. Местные говорят, что практически все банкоматы убрали, гривну нигде нельзя использовать, заставляют рассчитываться рублями.

В-третьих, внедряют русскоязычное обучение в школах — по российским программам.

"Каждому, кто отправлял детей в школу 1 сентября, оккупанты давали по 10 тысяч, только чтобы дети не говорили на украинском, – рассказывает Светлана. – Но проблема в том, что это мы, старшее поколение, не говорим по-украински, а дети в садике, школе обучались уже на украинском, и им очень тяжело говорить на уроках по-русски. При этом не все школы открылись, а только некоторые. Там выбросили украинские учебники, привезли российские. 1 сентября дети ходили в школу под автоматами – стоял вооруженный конвой. Но кто из учителей и почему перешел на сторону оккупанта, мы узнаем уже после освобождения. Некоторые директора уже сейчас говорят, что хотели сохранить школы".

[ + – ] "Гривну нигде нельзя использовать, заставляют рассчитываться рублями", – рассказывают херсонцы Фото: Getty Images [ + – ] "Гривну нигде нельзя использовать, заставляют рассчитываться рублями", – рассказывают херсонцы Фото: Getty Images

В поисках корректировщиков и партизан: обыски, задержания, проверка телефонов

Светлана говорит, что после точных попаданий россияне активно проводят рейды по городу, особенно возле мест "прилетов" – ищут тех, кого можно назвать корректировщиками или наводчиками. Жителей Херсона останавливают на улицах, заходят в квартиры, проверяют технику и мобильные телефоны.

"Особенно проверяют мужчин. Во всех видят партизан. Увозят в неизвестном направлении каждый день. У моей подруги муж исчез две недели тому назад. Семья не выехала, перешла на украинский язык. За ним пришли. Жене в "комендатуре" сказали, что с ним "работают". А как работают? Бьют. Вчера на улице Некрасова задержали двоих – 37-летнего мужчину и 23-летнего парня. Увели, куда — неизвестно. Они же забирают телефоны на проверку. У них есть такие программки, с помощью которых можно восстановить все, что было удалено ранее, — рассказывает Светлана. — И они видят, кому, что писали. Вычисляют всех, кто сдавал координаты. Недалеко от знакомых есть воинская часть, там казарма, которую одним ударом уничтожили. Вокруг – многоэтажки, которые не пострадали, вот оттуда жителей проверяли. И женщин тоже хватают. Если ты прошелся мимо, голову повернул, что-то спросил, все – под подозрением. Люди исчезают ежедневно".

Эмоциональное выгорание. "Каждый день ждем, что над Херсоном появится украинский флаг"

После прицельных ударов некоторые жители Херсона попытались уехать. "Раньше говорили, что проезд с правого берега невозможен. Но это не так, – утверждает Ирина. – Еще 30 августа возле Антоновского моста, где что-то похожее на паромную переправу, было много машин. Далее они ехали на север, в район Васильевки. Но там какой проезд? Полный досмотр – проверяют все. Это и бизнес для местных, и обдираловка для желающих покинуть оккупацию. С одного человека за переезд берут пять тысяч гривен".

При этом местные жители говорят, что понимают: освобождение не может произойти быстро. Некоторые говорят, что не думали, что оккупация будет такой долгой, и задаются вопросом: сколько еще продлится жизнь под оккупантами.

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"Предупреждают, что когда украинская армия будет заходить, надо запастись медикаментами, водой, продовольствием. Уже все запаслись. Причем несколько раз. Съедали и опять запасались. Ждем…" – говорит Светлана.

"Если бы нам власть сказала: готовьтесь, это надолго, мы бы как-то по-другому вели себя. Не только продуктами запасались, но и терпением. Но нам постоянно обещали деоккупацию, мы каждый день ждали и ждем, что в Херсоне появится украинский флаг. Эмоционально это очень изматывает", – говорит Фокусу житель Херсона Валерий.

По наблюдением херсонцев, "дэнээровцев" на улицах стало меньше, а вот россиян в форме много. Заметно, что некоторые даже привезли семьи.

"Фээсбэшники привезли своих жен. Те приходят в салоны красоты, спрашивают, где в Херсоне ночной клуб. Какой ночной клуб, когда война, комендантский час! А они говорят: "Скучно у вас!". Им в Херсоне все нравится: воздух, море близко, "в квартиру с хорошими вещами заселили", а ночных клубов нет. Учителя приехали, преподаватели, им платят какие-то высокие зарплаты, по сравнению с местными", – замечает Светлана.

[ + – ] Акция в Киеве в поддержку оккупированного Херсона Фото: Getty Images

Женщине сложно сказать, уехала ли часть русских из города после ударов – гражданские пытаются лишний раз на улицу не выходить. "Возможно, меньше. Все же знают, что точечными ударами не обойдется, — говорит Светлана. — А иначе почему бы Кирилл Стремоусов (так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонщины. – Ред.) выезжал, а потом его, наверное, заставили вернуться? Владимир Сальдо (назначенный оккупантами "губернатор" Херсонской области. – Ред.) оказался в больнице. Говорят, его отравили. Мэр Игорь Колыхаев исчез".

"После освобождения Херсон будет самым украинским городом в Украине, – уверена Ирина. – Люди, которые раньше не говорили по-украински, уже говорят, даже под угрозой задержания. Главное, чтобы нас скорее освободили".

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