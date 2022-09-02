ВСУ ударили по общежитию в Херсоне с 200 солдатами ВС РФ и ФСБшниками, – СМИ (фото)

Здание находится на территории Херсонского факультета Одесского госуниверситета внутренних дел. После оккупации туда заселились российские войска.

Украинские военные уничтожили уничтожили дом на улице Кольцевая в Херсоне, где было около 200 оккупантов и сотрудников ФСБ. Об этом сообщает местное издание "Мост".

Ракетно-артиллерийским ударом было уничтожено общежития в Херсоне, где базировались российские оккупанты. Событие произошло в ночь с 1 на 2 сентября. Здание находится на территории Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел, который в народе называют "Школой милиции".

[ + – ] Последствия удара по общежитию

По предварительной информации в общежитии проживало около 200 российских солдат. Среди них, вероятно, находились и сотрудники Федеральной службы безопасности. В издании отмечают, что в оккупационных администрациях или СМИ не комментировали происшествия. Также нет информации и от официальных украинских источников.

До полномасштабного вторжения, в общежитии, которое в 2011 году переделали под жилой дом, проживали полицейские. После эвакуации там поселились оккупанты.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что российские войска не могут подтягивать резервы в Херсонскую область. ВСУ атакую переправы ВС РФ.

Ранее аналитики ISW сообщили, что ВСУ ведут бои по четырем направлениям в Херсонской области. Тем временем Путин готовит почву для новой атаки осенью или зимой.