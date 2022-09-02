ЗСУ вдарили по гуртожитку в Херсоні з 200 солдатами ЗС РФ та ФСБшниками, – ЗМІ (фото)

Будівля розташована на території Херсонського факультету Одеського держуніверситету внутрішніх справ. Після окупації туди заселилися російські війська.

Українські військові знищили будинок на вулиці Кільцева в Херсоні, де було майже 200 окупантів і співробітників ФСБ. Про це повідомляє місцеве видання "Міст".

Ракетно-артилерійським ударом було знищено гуртожитки у Херсоні, де базувалися російські окупанти. Подія сталася в ніч із 1 на 2 вересня. Будівля знаходиться на території Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, який у народі називають "Школою міліції".

[ + – ] Наслідки удару по гуртожитку

За попередньою інформацією, в гуртожитку проживало майже 200 російських солдатів. Серед них, ймовірно, були і співробітники Федеральної служби безпеки. У виданні зазначають, що в окупаційних адміністраціях чи ЗМІ не коментували події. Також немає інформації і від офіційних українських джерел.

До повномасштабного вторгнення, у гуртожитку, який у 2011 році переробили під житловий будинок, мешкали поліцейські. Після евакуації там оселилися окупанти.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що російські війська не можуть підтягувати резерви в Херсонську область. ЗСУ атакують переправи ЗС РФ.

Раніше аналітики ISW повідомили, що ЗСУ ведуть бої за чотирма напрямками в Херсонській області. Тим часом Путін готує ґрунт для нової атаки восени чи взимку.