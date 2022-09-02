"Підірвана логістика": ЗС РФ не можуть підтягувати резерви в Херсонську область, — ОК "Південь"

На півдні України продовжуються позиційні бої, ЗСУ також знищують склади з боєприпасами та понтонні переправи ЗС РФ.

Російські війська не можуть підтягувати свої резерви на територію окупованої Херсонської області через те, що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. Про це повідомила прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону українських телеканалів.

За її словами, на півдні України продовжуються позиційні бої. Крім того, Збройні сили України знищують логістику росіян та їх військову міць.

Зазначається, що українські війська постійно знищують склади з боєприпасами та понтонні переправи ЗС РФ. Так, це означає, що логістика ворожих військ підірвана і вони не можуть підтягувати свої резерви.

Наталія Гуменюк додала, що в росіян ще лишаються деякі транспортні шляхи, які окупанти гіпотетично можуть використати. Однак усі вони перебувають під вогневим контролем української армії.

Нагадаємо, 2 вересня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ ведуть бої за чотирма напрямками в Херсонській області. Імовірно, українські військові відбили село Костромка за 10 км на південний схід від українського плацдарму та просунулися на околицю села Брускинське.

1 вересня американські ЗМІ повідомляли, що Україна скоротила площу для контрнаступу після рекомендацій США та зосередилася на звільненні Херсонської області. Американські сили застерегли Київ від того, щоб підрозділи українських військ сильно розтяглися по лінії фронту.

31 серпня в ОК "Південь" відповіли на заяви Росії про провал наступу української армії на півдні. У відомстві зазначили, що, судячи з розповідей полонених росіян, замкнене на правому березі угруповання окупантів дуже демотивоване.