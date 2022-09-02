"Подорвана логистика": ВС РФ не могут подтягивать резервы в Херсонскую область, — ОК "Юг"

На юге Украины продолжаются позиционные бои, ВСУ также уничтожают склады с боеприпасами и понтонные переправы ВС РФ.

Российские войска не могут подтягивать свои резервы на территорию оккупированной Херсонской области из-за того что их логистика подорвана благодаря украинской армии. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире марафона украинских телеканалов.

По ее словам, на юге Украины продолжаются позиционные бои. Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожают логистику россиян и их военную мощь.

Отмечается, что украинские войска постоянно уничтожают склады с боеприпасами и понтонные переправы ВС РФ. Таким образом это означает, что логистика вражеских войск подорвана и они не могут подтягивать свои резервы.

Наталия Гуменюк добавила, что у россиян еще остаются некоторые транспортные пути, которые оккупанты гипотетически могут использовать. Однако все они находятся под огневым контролем украинской армии.

Напомним, 2 сентября аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВСУ ведут бои по четырем направлениям в Херсонской области. Предположительно, украинские военные отбили село Костромка в 10 км к юго-востоку от украинского плацдарма и продвинулись на окраину села Брускинское.

1 сентября американские СМИ сообщали, что Украина сократила площадь для контрнаступления после рекомендаций США и сосредоточилась на освобождении Херсонской области. Американские силы предостерегли Киев от того, чтобы подразделения украинских войск сильно растянулись по линии фронта.

31 августа в ОК "Юг" ответили на заявления России о провале наступления украинской армии на юге. В ведомстве отметили, что, судя по рассказам пленных россиян, запертая на правом берегу группировка оккупантов очень демотивирована.