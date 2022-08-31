"У них сильно трещало": в ВСУ прокомментировали заявление России о провале контрнаступления

В ОК "Юг" отмечают, что, судя по рассказам пленных россиян, запертая на правом берегу группировка оккупантов очень демотивирована.

В минобороны РФ заявили, что контрнаступление ВСУ на юге Украины "с треском провалилось". Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк ответила на это заявление с иронией.

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, наверное, и поэтому не почувствовали реального положения дел, — сказала она в эфире марафона "Єдині новини". — В итоге все покажет время и наша выдержка."

По словам Гуменюк, судя по рассказам пленных, морально-психологическое состояние российских солдат, находящихся на правом берегу Днепра в Херсонской области очень расшатанное. Россияне в отчаянии и демотивированы, потому что понимают, что офицерский состав не настроен ни на какие боевые действия и хочет перебраться на левый берег.

"Они пытаются удержать рядовой состав на передовых рубежах и имитируют перемещение подразделений так, чтобы у находящихся там людей складывалось впечатление, что подходит пополнение или какие-то резервы, — отметила Наталья Гуменюк. — А на самом деле, когда они начинают между собой общаться, понимают, что просто переброшены из одного географического положение в другое, а силы тратятся те же самые".

По словам пресс-секретаря, сейчас силы обороны юга Украины продолжают уничтожать склады боеприпасов, логистические центры врага и пресекать транспортное сообщение для подтягивания его резервов.

"Эта работа довольно результативна. Мы не можем не радоваться уничтожению ЗРК С-300, которыми долгое время враг обстреливал Николаев", — подчеркнула она.

Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что на протяжении всего дня 30 августа украинские силы наносили удары по оккупантам: досталось ремонтным базам, складам и скоплениям живой силы. По его словам, в Таврийске детонировали боеприпасы, также были взрывы в Бериславе, Новой Каховке, Олешках и Новой Збурьевке.