Взрывы под Херсоном: ВСУ отрезают россиян от подкрепления из Крыма (фото, видео)

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в оккупированном Симферополе формируются колонны из тяжелых машин, танков, БТР для херсонского направления. Технику завозят из со стороны Феодосии.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что на протяжении всего дня 30 августа украинские силы наносили удары по ремонтным базам, складам и скоплениям живой силы оккупантов в Херсонской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам в Таврийске детонировали боеприпасы, также были взрывы в Бериславе, Новой Каховке, Олешках и Новой Збурьевке.

"Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые останутся без конечностей, потому что некогда решились прийти на нашу землю с войной", — говорится в публикации.

Эвакуация из Херсона

Депутат также добавил, что выехать из города, как и прежде, пока возможно через Васильевку, но это не зеленый коридор. При этом ОВА помогает с компенсацией части потраченных на переезд средств. В населенных пунктах наблюдается острая проблема питьевой воды, продовольствия и медикаментов.

"Помощь привозят волонтеры, рискуя собственной жизнью, но делают все, чтобы люди не остались наедине с проблемами", — отметил депутат.

По словам главы ОВА Ярослава Янушевича, 33 освобожденных населенных пункта остаются без электроснабжения.

Перестрелка в Херсоне

Утром во временно оккупированном войсками РФ Херсоне раздалось около 5 взрывов. И хотя росСМИ сообщили об успешной работе ПВО, местные соцсети опубликовали фото пожара в городе.

Жителей Северного района Херсона разбудили звуки интенсивной перестрелки из автоматического оружия и разрывы снарядов. Местные жители сообщили, что слышали автоматные очереди на протяжении примерно 40 минут, также были слышны взрывы, похожие на те, которые бывают от гранат.

Удары по мостам в Херсоне

ВСУ Уничтожают мосты, чтобы не допустить подкрепления ВС РФ из Крыма. Сергей Хлань рассказал, в каком положении находятся войска РФ, и какие задачи поставлены перед ВСУ.

"Ключевые переправы находятся под огневым контролем и по состоянию на сейчас выведены из строя. В последние часы фиксируется еще один удар по Антоновскому мосту и по скоплению российских войск возле моста. Это очередная корректировка транспортной артерии, чтобы сделать невозможным переправу. Ежедневная корректировка", — отметил Хлань.

Недавний удар по мосту в Херсоне он назвал финальным аккордом.

Депутат также привел слова главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова о том, в Крыму формируются большие колонны военной техники для усиления херсонского направления фронтовой линии, поэтому и наносятся удары по линиям снабжения ВС РФ.

"Продолжается формирование новой колонны из тяжелых машин, танков, БТР, возле Абдалы в Симферополе, которые пребывают со стороны Феодосии", — написал Чубаров.

Взрывов на позициях оккупантов в Новой Каховке

Сообщается о точном ударе по технике оккупантов в Новой Каховке.

[ + – ] Взрыв в Новой Каховке.

По данным оккупационных властей, в городе были слышны около 20 взрывов, и сработало ПВО.

Уничтожен яхт-клуб в Новой Каховке

По словам Сергея Хланя, наши военные нанесли удар по яхт-клубу в Новой Каховке, где находилась база с военным командованием ВС РФ. ВСУ продвигаются к оккупированному Херсону, уничтожая по пути российские военные объекты.

Напомним, что британская разведка прокомментировала успехи ВСУ на херсонском направлении. По данным Минобороны Великобритании, войска РФ не могут восстановиться, хотя с начала августа пытаются усилить свои войска в районе Херсона другими армейскими частями.

Ранее Фокус сообщал, что США несколько месяцев снабжали Украину специальным оружием для контрнаступления. Лишь недавно выяснилось, что поставки вооружений отчасти предназначалось для контрнаступления ВСУ на юге страны.