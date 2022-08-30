Войска РФ не могут восстановиться: британская разведка об успехе наступления ВСУ на Херсон

Россияне с начала августа пытаются укрепиться в районе Херсона. Враг усиливает подразделения Южного военного округа другими армейскими частями, это говорит о сильной реорганизации, отметили в Минобороны Великобритании.

Российские военные вынуждены усиливать силы на западном берегу Днепра под Херсоном и перекидывают туда подразделения восточного военного округа. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики признают усиление артобстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с утра 29 августа на южных участках фронта. Высокоточные удары дальнобойными системами не дают врагу восстанавливать силы, но действительный масштаб успехов украинских военных подтвердить пока невозможно, говорится в разведобзоре.

[ + – ] Основная часть войск оккупантов под Херсоном не доукомплектована, говорят британские разведчики

Россия с начала августа пытается укрепить подразделения в районе Херсона, в 49-ю общевойсковую армию Южного военного округа перевели части 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Все же, по данным Минобороны Великобритании, основная часть российских войск вокруг Херсона не доукомплектованы и зависят от нестабильного обеспечения через паромные и понтонные мосты над Днепром.

Объединение подразделений двух военных округов РФ говорит о сильной реорганизации российских захватчиков в Украине, заявили чиновники.

По мнению британской разведки, существует реалистичная возможность того, что российская армия шагнула к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, способствовавших ее плохой работе в начале вторжения.

"Если Украине удастся приступить к длительным наступательным операциям, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", – считают в британской разведке.

Напомним, что ВСУ начали контрнаступление на юге Украины с 29 августа. Жителей Херсонской области просили запастись продовольствием и быть в укрытиях. Роспропаганда писала в Telegram о множественных ударах ВСУ системами HIMARS.

Американские военные специалисты ранее говорили о "прощупывании" ВСУ обстановки на юге, а само контрнаступление будет состоять из ряда воздушных и наземных операций.

Рано утром 30 августа украинская армия ударила очередной раз по Антоновскому мосту, а в Херсоне местные жители слышали звуки стрельбы из автоматов и взрывы гранат.