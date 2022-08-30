В Херсоне слышны интенсивные перестрелки и взрывы, — соцсети (видео)

Сообщения о боях поступают из Северного района оккупированного города.

Утром 30 августа жители Северного района Херсона проснулись от звуков интенсивной перестрелки, сообщают местные телеграм-каналы. Помимо стрельбы из автоматического оружия слышны также взрывы.

"На Кольцова уже как 40 минут много автоматных очередей, очень близко к дому, слышно взрывы, как будто от гранат, перестрелка с большим количеством участников", — сообщили подписчики канала "Х..вый Херсон" в 7:15.

Также, по словам местных жителей, ранним утром ВСУ снова атаковали Антоновский мост, было зафиксировано не менее трех "прилетов".

Как сообщалось, 29 августа в оперативном командовании "Юг" заявили о том, что украинские войска перешли в контрнаступление на многих направлениях на юге страны. ВСУ удалось пробить первую линию оборону российских войск на Херсонском направлении.

Ночью 30 августа в ОК "Юг" сообщили об итогах минувших суток и потерях врага. Украинская артиллерия поразила 30 единиц техники и 13 пунктов управления захватчиков в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Авиация нанесла удары по системе противовоздушной обороны противника.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ практически прервали снабжение оккупантов через мосты. Кроме того, военные уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Арестович подчеркнул, что 29 августа ВСУ уничтожили как минимум две переправы россиян.