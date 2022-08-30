Арестович рассказал, может ли РФ перебросить новый армейский корпус в Херсон

По словам советника главы Офиса президента, третий армейский корпус РФ уже на территории Украины, однако он разбросан по разным территориям.

Маловероятно, что Россия перебросит в Херсонскую область третий армейский корпус, в состав которого входит 15 тысяч человек. Такое мнений высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE".

По словам Арестовича, третий армейский корпус РФ уже на территории Украины, однако его местоположение не говорит. Он отметил, что военных корпуса перебросили на разные направления. Поэтому для перевода в Херсонскую область ему нужно как минимум собраться. Также для переброски необходимы целые мосты и понтонные переправы.

Советник главы Офиса президента добавил, что ВСУ практически прервали снабжение оккупантов через мосты. Кроме того, военные уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Арестович подчеркнул, что в понедельник, 29 августа, ВСУ уничтожили минимум две переправы.

[ + – ] РФ вряд ли перебросит третий армейский корпус в Херсонскую область

Ранее мы сообщали, что Зеленский обратился к ВС РФ на оккупированной Украине. Глава государства подчеркнул, что если захватчики хотят выжить, то они должны отступать.

Также мы писали, что украинская армия пошла в контрнаступление на юге.