Арестович розповів, чи може РФ перекинути новий армійський корпус у Херсон

За словами радника глави Офісу президента, третій армійський корпус РФ вже на території України, проте його розкидали по різних територіях.

Малоймовірно, що Росія перекине на Херсонщину третій армійський корпус, до складу якого входить 15 тисяч людей. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін LIVE".

За словами Арестовича, третій армійський корпус РФ вже на території України, проте його місцезнаходження не каже. Він зазначив, що військові корпуси перекинули на різні напрямки. Тому для переведення на Херсонщину йому потрібно як мінімум зібратися. Також для перекидання необхідні цілі мости та понтонні переправи.

Радник глави Офісу президента додав, що ЗСУ практично перервали постачання окупантів через мости. Крім того, військові знищили поромні переправи на Херсонщині. Арестович підкреслив, що у понеділок, 29 серпня, ЗСУ знищили щонайменше дві переправи.

[ + – ] РФ навряд чи перекине третій армійський корпус у Херсонську область

Раніше ми повідомляли, що Зеленський звернувся до ЗС РФ на окупованій Україні. Глава держави наголосив, якщо загарбники хочуть вижити, то вони мають відступати.

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