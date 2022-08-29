"Настав час тікати": Зеленський звернувся до ЗС РФ на окупованій Україні (відео)

Глава держави наголосив, якщо загарбники хочуть вижити, то вони мають відступати. Глава держави додав, що якщо окупанти боятимуться повертатися до РФ, то їм варто здатися в український полон.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розкривати своїх військових планів. Однак російські загарбники повинні знати, що ВСУ відтіснятимуть їх до самого державного кордону. Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення до українців.

"Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так — на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася, окупанти її добре знають", — зауважив президент.

Зеленський наголосив, що якщо загарбники хочуть вижити, то вони мають відступати. Глава держави додав, якщо окупанти боятимуться повертатися до РФ, то їм варто здатися в український полон.

"Ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, якщо загарбники вирішать і надалі воювати проти України, то матимуть справу з ЗСУ, які не зупиняться, доки не звільнять усю країну.

" І це не щось особливе. Це не що-небудь таке, що нібито тільки почалося. Ми говоримо про це 187 днів", — підсумував президент України.

[ + – ] Зеленський порадив окупантам відступати

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українці мають забути легенду про те, що Росія є потужною і великою державою.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський та Байден поговорили телефоном. Лідери обговорили перемогу України над РФ.