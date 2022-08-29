Україна має забути легенду про те, що РФ є потужною країною, — Зеленський

Українці, за словами президента, "руйнують міфи" на полі бою та доводять, що Кремль займався виключно пропагандою.

Українці мають забути легенду про те, що Росія є потужною та великою державою. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Стратегічному форумі у Словенії.

За його словами, росіяни навіть за пів року після повномасштабного вторгнення не сприймають факт незалежного існування українського народу. Як зазначає Зеленський, Україна, відбиваючи військову агресію РФ, захищає не лише себе, а й інші європейські держави.

Президент нагадав, що війна Росії проти українців триває з 2014 року, під час якої окупанти використовують усі можливі ресурси, щоб знищити нашу державу та розколоти єдність Європи.

Під час виступу Володимир Зеленський наголосив, що ЄС має позбавити росіян можливості оформлювати туристичні візи, щоб громадяни країни-агресора не могли скористатися можливістю та розпочати військову агресію проти іншої держави.

"Весь ЄС, усі країни Європи, весь вільний світ мають стимулювати громадян Росії до боротьби за зміну російської державної політики, стимулювати, щоб вони не мовчали та не були співучасниками терору. Ми знаємо, що коли ми боремося, коли всі разом із вами боремося проти цієї агресії, ми боремося не просто за себе, а за те, щоб Європа перемогла. Реальна боротьба кожної країни за незалежність — це важкий шлях, це те, що набувають покоління", — продовжив глава держави, виступаючи на Стратегічному форумі.

Крім цього, як наголосив Володимир Зеленський, українці мають забути легенду про те, що РФ є потужною та великою державою. За його словами, Кремль займався пропагандою і протягом останніх 100 років писав у книгах про "велич" своєї країни. Україна, як додав Зеленський, на полі бою довела, що Росія не є такою державою.

Окремо глава держави не виключив, що офіційний Київ може повернутися у переговорний процес із Москвою для врегулювання повномасштабної війни. Водночас, за словами Зеленського, він не готовий спрогнозувати конкретні терміни відновлення діалогу між Україною та Росією.

"Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні — це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим — російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати й південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум", — продовжив Зеленський і додав, що у разі "легітимізації" окупованих територій Росія може розпочати нове вторгнення в Україну.

[ + – ] Зеленський не виключив можливе поновлення переговорів з Росією

Нагадаємо, кількома днями раніше у Держдумі РФ не виключили можливе відновлення переговорного процесу між Україною та Росією.

Також повідомлялося, що частина партії канцлера ФРН Олафа Шольца вимагає припинити військові постачання в Україну та закликає відновити переговори між Києвом та Москвою.