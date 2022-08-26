Ліве крило партії Шольца вимагає припинити постачання зброї до України, — Der Spiegel

Соратники канцлера, за даними журналістів, також розглядають Китай як можливого посередника, який братиме участь у діалозі між Києвом та Москвою.

Ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини, від якої на посаду канцлера ФРН висунуто Олафа Шольца, закликає перестати надсилати озброєння в Україні та відновити мирні переговори з Росією. Про це йдеться в матеріалі видання Dep Spiegel.

Зокрема, у розпорядженні журналістів постало звернення представників лівого крила СДПН, які вимагають лише дипломатичним шляхом припинити повномасштабну війну в Україні. Заяву також підписали ексканцлер Бремена Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

Соратники канцлера Олафа Шольца з партії стверджують, що постачання озброєння в Україну призведе лише до подальшої ескалації конфлікту.

"Продовження війни призведе тільки до нових смертей і руйнувань. Нам потрібне припинення вогню якнайшвидше як відправна точка для всеосяжних мирних переговорів", — цитує Der Spiegel звернення політиків.

У разі, якщо ліве крило СДПН доб'ється свого, країни-члени Європейського Союзу концентруватимуть свої зусилля лише в дипломатичному напрямку та займуться пошуком можливого посередника між Росією та Україною. Журналісти не відкидають, що таким може стати комуністичний Китай, який продовжує підтримувати тісні стосунки з Кремлем.

"Спіраль ескалації мають зупинити. Тому при кожній поставці зброї важливо ретельно зважити і продумати, де проходить "червона межа", яка може бути сприйнята як вступ у війну та спровокує відповідні реакції. Необхідна нова спроба глобальної політики розрядки. Безпека та світ не можуть бути взаємно озброєні", — підсумував Spiegel, повідомляючи про заяву лівого крила СДПН.

Нагадаємо, 25 серпня канцлер ФРН Олаф Шольц відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання у Німеччині. Під час візиту політики пообіцяв продовжувати надавати військову допомогу Україні та постачати важке озброєння.

Також Олаф Шольц розповів, яка зброя Німеччина не постачатиме зброю на потреби ЗСУ. За словами канцлера ФРН, Україна не отримає озброєння, за допомогою якого вона зможе завдавати ударів територією Росії.