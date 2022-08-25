Обговорювали перемогу над Росією: Зеленський та Байден говорили через телефон (фото)

Український лідер дякував американському колезі за військову та фінансову допомогу. Володимир Зеленський наголосив на притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Президент України Володимир Зеленський обговорив через телефон з американським колегою Джо Байденом перемогу над Росією. Про це глава держави написав у Twitter.

"Провів чудову розмову з Джо Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу — з безпеки та фінансової — з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", — поінформував він про хід розмови.

[ + – ] За словами Зеленського, розмова з Джо Байденом була чудовою

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак після діалогу двох президентів заявив про продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів у боротьбі за свободу протистояння з Росією.

"Дякую наших союзників за підтримку. Переможемо", — коротко зазначив він.

Джо Байден та Білий дім не коментували зміст телефонної розмови із Зеленським.

Учора, 24 серпня, речник Пентагону Джон Кірбі говорив, що президенти можуть обговорити тему проведення російськими окупантами так званих "референдумів". За словами Кірбі, російські урядовці стурбовані низькою явкою на псевдореферендуми.

Нагадаємо, що Штати з нагоди Дня незалежності України вирішили відправити позаплановий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів. Гроші витратять на фінансування контрактів на закупівлю безпілотників, зброї та іншої техніки.

ЗМІ пізніше уточнили, що Україна отримає від американців 6 ЗРК NASAMS та боєприпаси до них, снаряди для артилерії, безпілотники Puma, ракетні системи з лазерним наведенням та інше обладнання.