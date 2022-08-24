Хоче попередити: Байден проведе телефонну розмову із Зеленським

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США планує поговорити про так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, які окупанти можуть провести найближчими днями.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Дзвінок відбудеться 25 серпня, повідомляє CNN.

Президенти обговорять інформацію про так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що найближчими днями російські окупанти можуть провести "референдум" на Донбасі, у Херсонській та Запорізькій областях.

Кірбі додав, що США та міжнародна спільнота ясно дала зрозуміти, що будь-які спроби встановити контроль над суверенною територією України не вважатимуться законними.

Штати очікують, що РФ сфальшує результати "референдуму", хибно заявивши, що українці погодилися приєднатися до Російської Федерації.

"Вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", — зазначив Кірбі.

Тим часом, за його словами, російську владу непокоїть, що явка на псевдореферендум може бути низькою. 24 серпня оперативне командування "Південь" повідомило, що на Херсонщині місцеві жителі заважають окупантам готуватися до псевдореферендуму про приєднання до Росії.

17 серпня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що російські загарбники вкотре перенесли дату псевдореферендуму на Херсонщині.

[ + – ] Байден подзвонить Зеленському

Нагадаємо, росіяни пообіцяли провести "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях 11 вересня.

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