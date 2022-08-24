Хочет предупредить: Байден проведет телефонный разговор с Зеленским

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США планирует поговорить о так называемых "референдумах" на временно оккупированных территориях, которые оккупанты могут провести в ближайшие дни.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Звонок состоится 25 августа, сообщает CNN.

Президенты обговорят информацию о так называемых "референдумах" на временно оккупированных территориях.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут провести "референдум" на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

Кирби добавил, что США и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными.

Штаты ожидают, что РФ сфальсифицирует результаты "референдума", ложно заявив, что украинцы согласились присоединиться к Российской Федерации.

"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", — отметил Кирби.

Между тем, по его словам, российские власти беспокоит, что явка на псевдореферендум может быть низкой. 24 августа оперативное командование "Юг" сообщило, что в Херсонской области местные жители мешают оккупантам готовиться к псевдореферендуму о присоединении к России.

17 августа первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что российские захватчики в очередной раз перенесли дату псевдореферендума в Херсонской области.

[ + – ] Байден позвонит Зеленскому

Напомним, россияне пообещали провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

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