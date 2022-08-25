Обсуждали победу над Россией: Зеленский и Байден говорили по телефону (фото)

Украинский лидер благодарил американского коллегу за военную и финансовую помощь. Владимир Зеленский акцентировал внимание на привлечении РФ к ответственности за военные преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом победу над Россией. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – по безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – проинформировал он о ходе беседы.

[ + – ] По словам Зеленского, разговор с Джо Байденом был отличный

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после диалога двух президентов заявил о продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в борьбе за свободу в противостоянии с Россией.

"Благодарим наших союзников за поддержку. Победим", – коротко отметил он.

Джо Байден и Белый дом не комментировали содержание телефонного разговора с Зеленским.

Вчера, 24 августа, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что президенты могут обсудить тему проведения российскими оккупантами так называемых "референдумов". По словам Кирби, российские чиновники обеспокоены низкой явкой на псевдореферендумы.

Напомним, что Штаты по случаю Дня независимости Украины решили отправить внеплановый пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Деньги потратят на финансирование контрактов на закупку беспилотников, оружия и прочей техники.

СМИ позже уточнили, что Украина получит от американцев 6 ЗРК NASAMS и боеприпасы к ним, снаряды для артиллерии, беспилотники Puma, ракетные системы с лазерным наведением и другое оборудование.