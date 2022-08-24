ЗМІ дізналися, що увійде до нового пакету допомоги США для України

Українські військові отримають нові зенітно-ракетні комплекси NASAMS, боєприпаси та безпілотники.

У середу, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України США виділили допомогу нашій країні у розмірі 2,98 млн. доларів. Ці гроші витратить на зброю та дрони, повідомив журналіст Politico Алекс Ворд на своїй сторінці у Twitter.

Що отримає Україна?

Українські військові отримають:

шість зенітно-ракетних комплексів NASAMS і боєприпаси до них;

245 000 снарядів для 155 мм артилерійських боєприпасів;

65 000 снарядів для 120 мм мінометних боєприпасів;

24 протиартилерійські радари;

Безпілотні літальні апарати Puma та допоміжне обладнання для систем БПЛА Scan Eagle;

Системи протидії безпілотним літальним апаратам VAMPIRE;

Ракетні системи з лазерним наведенням;

Навчання військових, тактичне обслуговування зброї.

"Подарунок" від Байдена

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги на 2,98 млн. доларів.

Від імені всіх американців Джо Байден привітав Україну із Днем незалежності України. Президент анонсував передачу зброї та озброєння на суму близько 2,98 млрд доларів.

"Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, БПЛА та радари, щоб вона могла й надалі захищати себе у довгостроковій перспективі", — йдеться в офіційному повідомленні.

Президент зазначив, що українці надихнули весь світ надзвичайною мужністю та відданістю свободі. День незалежності — це підтвердження того, що Україна залишається і залишатиметься незалежною та суверенною державою. Сполучені Штати стоять разом із українським народом, щоб проголосити, що темрява самодержавства не зрівняється з полум'ям свободи, яке висвітлює душі всіх вільних людей.

Загальна сума військової допомоги для України становить близько 13 млрд. доларів.

Нагадаємо, що Німеччина та Канада погодили надання Україні нового пакету військової допомоги, до якої увійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння.