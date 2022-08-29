"Пришло время бежать": Зеленский обратился к ВС РФ на оккупированной Украине (видео)

Глава государства подчеркнул, что если захватчики хотят выжить, то они должны отступать. Глава государства добавил, если оккупанты бояться возвращаться в РФ, то им стоит сдаться в украинский плен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может раскрывать свои военные планы. Однако российские захватчики должны знать, что ВСУ будут оттеснять их до самой государственной границы. Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения к украинцам.

"Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. К нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что если захватчики хотят выжить, то они должны отступать. Глава государства добавил, если оккупанты бояться возвращаться в РФ, то им стоит сдаться в украинский плен.

"Мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", — сказал Зеленский.

Президент отметил, если захватчики решат и дальше воевать против Украины, то будут иметь дело с ВСУ, которые не остановятся, пока не освободят всю страну.

"И это не что-то особенное. Это не то, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", — подытожил президент Украины.

[ + – ] Зеленский посоветовал оккупантам отступать

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны забыть легенду о том, что Россия является мощным и великим государством.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Байден поговорили по телефону. Лидеры обсудили победу Украины над РФ.