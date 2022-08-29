Украинская армия пошла в контрнаступление на юге: что известно на данный момент (видео)

Российские оккупанты говорят, что заявление о наступлении ВСУ — фейк, а западные СМИ сообщают о подготовке более широкого наступления на юге. РФ перебросила неполные БТГ на юг, что открывает окно возможностей для ВСУ.

Украинское командование сообщило о начале контрнаступательных действий ВСУ на многих участках на юге Украины. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк на пресс-конференции.

Гуменюк отметила, что любая военная операция должна проходить в тишине. Бурная реакция в СМИ на заявление о наступлении ВСУ вредит армии.

"Новость о наступлении на южном направлении она есть, она вдохновила украинцев. Но на данный момент нужно осознавать, что любые действия сначала нужно завершить, только потом они будут результативными", — заявила Гуменюк.

Перед этим в оперативной группировке войск "Каховка" опубликовали видео, на котором боец утверждает, что ВСУ прорвали линию оборону и ведут огонь из всего, что есть. Российские десантники бросили военных 109-го полка "ДНР".

При этом жители Херсона уже рапортуют, что слышат звуки взрывов.

Контрнаступление на юге Украины — что говорят украинские власти

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал список пораженных целей по состоянию на 13:00 в Херсонской области:

Берислав. Попадание в базу войск РФ

Попадание по посту рядом с северо-крымским каналом

Попадание по переправе во Львовом (Береславский район, Херсонская область) — уничтожена полностью

Гавриловка — уничтожение склада боеприпасов российских войск

Важно

Контрнаступление ВСУ в Херсоне. Что там реально происходит

В Офисе президента также намекнули на то, что ВСУ пошли в наступление на Херсон. Андрей Ермак опубликовал несколько публикаций об операции. В последнем он написал, что "впереди наш Херсон".

[ + – ] Публикация Ерамака

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области сделать запасы еды и воды, а также найти безопасные укрытия. Если рядом находятся военные объекты РФ, то лучше переехать к родственникам или знакомым. Эти действия могут спасти жизни.

Контрнаступление в Херсонской области — что говорят оккупанты

В телеграм-каналах российские пропагандисты утверждают, что украинские военные наносили удары HIMARS по многим объектам. Анатолий Дремов утверждает, что есть большой риск потерять Херсон.

"С самого утра на Херсонском направлении укр*пы совсем охре*ели. Нашей большой ошибкой было допущение столь интенсивной и глубокой милитаризации укро*ов. Время играет не в нашу пользу, нужно кардинально менять стратегию. Есть большой риск потерять Херсон. Есть много потерь среди наших", — написал оккупант.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в то же время утверждает, что информация о наступлении ВСУ — фейк.

"Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях", — заявил Аксенов.

В телеграм-канале RUSVARG сообщают о тяжелых боях на Николаевском направлении. До 13 танков прорывают оборону в районе Посад-Покровского.

Несмотря на заявления Аксенова, что нет наступления, в оккупированной Новой Каховке началась эвакуация в бомбоубежища с рабочих мест. Также по городу было нанесено более 10 ракетных ударов за минувшие сутки.

Контрнаступление ВСУ на юге — что пишут на Западе

Корреспондент CNN Джим Шутто утверждает, что операция на юге Украины — это подготовка поле боя для крупного контрнаступления. Информацию об этом ему сообщили два высокопоставленных источника в США. Нынешние действия являются стандартной процедурой, которая включает в себя удары по командованию, складам с боекомплектом и другим целям ВС РФ.

Отмечается, что в ВСУ решились на операцию после оценок США, что РФ перебросила на передовую меньше подразделений, чем предполагалось ранее. Многие батальонно-тактические группы РФ развернуты с дефицитом личного состава и вооружения, а в некоторых из них численность сил меньше в два раза от штатной.

Аналитик Foreign Policy Самюэль Рамани предполагает, что заявление о наступлениях на многих направлениях на юге Украины говорит о том, что ВСУ, вероятно, атакуют и на Запорожском направлении. Вероятной целью украинской армии может быть Мелитополь. Также этот город может стать населенным пунктом, куда могут отойти ВС РФ из Херсона.

Напомним, в Оперативном командовании группировки войск "Каховка" сообщили о прорыве первой линии обороны в Херсонской области. Позднее в ОК "Юг" сообщили о старте контрнаступательных действий на юге Украины.