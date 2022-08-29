Контрнаступление ВСУ в Херсоне. Что там реально происходит

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Контрнаступление ВСУ на Херсонском плацдарме мы наблюдаем фактически с конца весны. Но следует понимать, что современное контрнаступление — это не генерал на белом коне с шашкой наголо, ведущий тысячи солдат умирать стройной шеренгой.

ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения в Украину избрали оборонную тактику ведения боевых действий, чем обеспечили себе высокую устойчивость перед натиском противника. По сути, 80% боевых действий происходят в обороне, а 20% — это контрнаступление.

При этом контрнаступление не осуществляется где попало или по всей линии фронта или где кто-то себе воображает. Оно проводится на участках фронта, где подразделения и позиции противника наиболее ослаблены.

Например, вначале лета одно из таких контрнаступлений позволило ВСУ закрепится на правом берегу Ингульца и занять очень выгодный плацдарм. Затем произошло выжидание и последовательное истощение противника для создания условий контрнаступления.

Контрнаступления могут иметь эффект каскада, как это было на северном плацдарме, когда, не выдержав методичного натиска ВСУ российские оккупационные войска бежали с Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Поэтому давайте без шапкозакидательства. Все идет своим чередом. Кульминация уничтожения объектов российских оккупационных войск на Херсонщине была прелюдией. А вот что последует за прелюдией, смотрим очень внимательно.

И главное. Причем самое главное. Только официальные источники должны восприниматься вами, как заслуживающие доверия. Все остальные — это уровень домыслов и слухов. Даже я.

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