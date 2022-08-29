Мобилизация в России. Почему Путин боится ее объявлять

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Во-первых, для мобилизации нужно иметь резервы. Одежды, еды, техники… а этого нет. Провалить экипировку и вооружение мобиков в экспедиционной операции с такой активностью — это обречь их на смерть.

Во-вторых — это просто жалкий итог для всей военной машины РФ. Жители РФ платили налоги, им два десятилетия рассказывали, как "растет процент жиров" в российской армии. Вот эта вся контрактная армия, телеканал "Звезда", "не смешите наши Искандеры" — все то, что пиарили, чем запугивали Запад, во что сами поверили — все это просто пузырь, никакой второй армии мира нет, есть просто большая страна, которая будет мобилизовать народ и загонять его в окопы, как деды воевали.

При том что русский народ не хочет воевать. Он хочет пи**еть о том, как кто-то придет и всех разобьет, но патриотизм россиян исключительно диванный. И когда их поставят перед фактом, то на фоне разрастания внутренних проблем такую ​​массу людей, да еще и с оружием, кадыровцы могут и не удержать в узде.

Да, у нас тоже не все хорошо, но в трудное время у нас нашлось необходимое активное количество людей, остановившее российское наступление. В РФ людей, которые бы идейно шли воевать в необходимом количестве, не нашлось.

Поэтому Путин очень не хочется говорить о мобилизации. Это автоматически определяет проигрыш его военной доктрины и расчетов, с которыми он ввязался в эту войну. Поэтому, судя по всему, российскую армию будут и дальше заполнять людьми из глубинки и зеками.

И это в то время, когда тысячи наших военных проходят обучение на натовских базах. Как там говорил Путин в первые дни: "Мы готовы к любому развитию событий". Ну что, как тебе твоя готовность?

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