Мобілізація у Росії. Чому Путін боїться її оголошувати

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По-перше, для мобілізації необхідно мати резерви. Одягу, їжі, техніки... а цього немає. Провалити спорядження та озброєння мобіків в експедиційній операції з такою активністю — це приректи їх на смерть.

По-друге, це просто жалюгідний результат для всієї військової машини РФ. Жителі РФ сплачували податки, їм два десятиліття розповідали, як "зростає відсоток жирів" у російській армії. Ось ця вся контрактна армія, телеканал "Звезда", "не смішіть наші Іскандери" — все те, що піарили, чим залякували Захід, у що самі повірили — все це просто бульбашка, ніякої другої армії світу немає, є просто велика країна, яка мобілізуватиме народ і заганятиме його в окопи, як діди воювали.

При тому, що російський народ не хоче воювати. Він хоче пи**іти про те, як хтось прийде і всіх розіб'є, але патріотизм росіян винятково диванний. І коли їх поставлять перед фактом, то на тлі розростання внутрішніх проблем таку масу людей, та ще й зі зброєю, кадировці можуть і не втримати у вузді.

Так, у нас теж не все добре, але у важкий час у нас знайшлася необхідна активна кількість людей, яка зупинила російський наступ. В РФ людей, які б ідейно йшли воювати у потрібній кількості, не знайшлося.

Тому Путіну дуже не хочеться говорити про мобілізацію. Це автоматично визначає програш його військової доктрини та розрахунків, з якими він вплутався у цю війну. Тому, зважаючи на все, російську армію і далі заповнюватимуть людьми з глибинки та зеками.

І це тоді, коли тисячі наших військових проходять навчання на натовських базах. Як там говорив Путін у перші дні: "Ми готові до будь-якого розвитку подій". Ну, як тобі твоя готовність?

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