Ви, мабуть, бачили новий скандал, де син Трампа поїхав після весілля, яке оплатив російський олігарх Умар Кремльов, в мисливський тур по Монголії полювати на рідкісних тварин, і що "неочікувано" — знову за кошт Умара Кремльова, та разом з ним та іншими російськими олігархами, які знаходяться під санкціями США.

Так ось, мені згадались 2015–2016 роки, коли під час АТО наша контррозвідка боролась з контрабандою на окупованих територіях.

І тут ви такі — а який стосунок взагалі має контррозвідка до контрабанди? Це тут до чого?

Син Трампа поїхав після весілля, яке оплатив російський олігарх Умар Кремльов, у мисливський тур по Монголії — за його ж кошт Фото: Financial Times

Але в цьому була логіка. Бо джерелами контрабандних ланцюжків виступала саме проросійська сторона. І це формувало систему для спецслужб РФ.

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Спочатку командир підрозділу на своїй смузі починає закривати очі на те, що там таскають їжу та цигарки в ОРДЛО. Потім ще пару схем, на яких можна заробити. Доволі невинних на перший погляд, і гроші від цього навіть часто йшли на розбудову підрозділу, в якому в ті роки мало що було.

Потім пару зустрічей та домовленостей про наступне співробітництво.

А потім капкан закривається.

І на сцену виходять куратори спецслужб РФ та прямо кажуть: "В нас на тебе ось такий компромат, і ти ж розумієш, як ми можемо його використати? Але ми не будемо, живи собі далі, заробляй гроші, ми тобі навіть підкинемо ще нормальних тем, ти прям нормально можеш грошей підняти. І це не разова акція, ми будемо такі речі підкидати тобі весь час, і допомагати навіть в якихось питаннях на твоїй лінії, і стрільби в тебе буде на смузі менше, і твоїх гинути буде менше, але треба буде і нам на цю доброту у відповідь допомагати. І ось допоможи нам в..." — і тут прилітало перше завдання. Дрібне. Але з часом вони ставали все більш фатальними для України. Але цей командир вже був маріонеткою в руках спецслужб РФ і ні в чому не міг відмовити.

Тому контррозвідка та СБУ активно працювали по таких кейсах. Бо розуміли, що незаконний бізнес — це просто перший крок в кабалу та подальші маніпуляції російськими спецслужбами.

І якщо ж подивитися на те, що коїться в Америці — то все виглядає так, що ця схема ах..ренно працює і розвивається на якихось неймовірно зашкварних та корупційних міжнародних масштабах через таких осіб, як Кушнер та Віткоф. Ти не можеш організувати монопольну та корумповану схему з європейцями? Нічого, завжди прийде Росія та запропонує будь-які аморальні та незаконні угоди для збагачення, через себе, або своїх сателитів, ну там Чечня, Білорусь і т.д. Правда, у відповідь вони будуть вимагати теж дещо, і це дещо абсолютно влаштовує оточення Трампа.

Я пам'ятаю методичку тих часів, яка розписує, як працюють спецслужби РФ. Перекладіть на англійську та відправте в Америку. Буде перша вагома гуманітарна допомога, яку Америка сьогодні сильно потребує.

Джерело.

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