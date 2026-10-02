Цена крылатых ракет ВСУ: подробнее о Storm Shadow, "Нептуне" и "Фламинго"

Бухгалтерия войны. Крылатые ракеты

Поговорим об ударных средствах. В нашем случае — о крылатых ракетах. Рассмотрим три крылатые ракеты — Storm Shadow, "Нептун" и "Фламинго", которые сегодня находятся на вооружении СОУ:

"Нептун" — ракета стоимостью 1,5 млн долларов. Боевая часть — 260 кг. Дальность действия — до 1000 км.

"Storm Shadow" — 2,5 млн долларов. Боевая часть — 450–480 кг. Дальность действия — до 560 км. (Вообще до 280 км в экспортных вариантах, но я надеюсь, что союзники разблокировали для нас дальность до 560 км).

"Фламинго" — 500–600 тыс. долларов. Боевая часть — 1150 кг. Дальность действия — около 3000 км.

Сразу становится ясно, что это средства для разных задач. Ведь "Нептун" эффективен против целей, для поражения которых достаточно боевой части весом 260 кг. Да, их тоже сбивают во время выполнения задач — это слабое место всех крылатых ракет при столкновении с авиацией, — но они могут эффективно атаковать цели на расстояниях до 1000 км в ходе дроново-ракетных атак.

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Стоимость доставки одного килограмма боевой части — 5 769 баксов за килограмм "бабахинга".

Storm — самая высокотехнологичная ракета в этом списке. На своих дальностях у нее самые высокие шансы поразить цель. Но у неё есть недостатки. Во-первых, нужны самолеты, подходящая погода, ну и если враг через спутниковую разведку или "кротов" узнает о нескольких самолетах, вылетевших по конкретному азимуту, то с этой стороны вся ПВО и авиация будут в повышенной готовности. А в таких условиях пробиться даже такой ракете, как Storm, непросто.

Во-вторых, небольшое рабочее расстояние. Здесь еще нужно учитывать, что самолеты не приближаются слишком близко к ЛБС во время запусков, то есть расстояние нужно ещё немного уменьшить.

Ну и третий минус — если самолеты не летают из-за непогоды, то это открывает возможности для крылатых ракет. Но для запуска Storm нужен взлет самолета, а значит, определенные погодные условия: Storm не может использоваться как "Нептун" или "Фламинго". Ну и их тоже сбивают, как и другие крылатые ракеты, они все-таки не невидимые, поэтому планирование операций здесь вообще очень нервное: про…бать сразу несколько ракет общей стоимостью около 10–15 млн долларов — очень больно и намекает на военный гэндбенг в высшем руководстве.

Но у Storm есть одно большое преимущество перед всеми этими ракетами — это более гарантированное попадание, пусть и на меньших расстояниях, а также противобункерная боевая часть, позволяющая уничтожать даже некоторые подземные цели, которые не могут быть поражены другими средствами.

Стоимость доставки одного килограмма бабахинга — 5208 баксов за килограмм праведной франко-английской ярости. Хотя здесь не учтены расходы на поддержку авиации.

"Фламинго" построен по другой концепции (и, что интересно, это была не украинская концепция, хотя всё в ней на это указывает, а британская). Ведь это все-таки разработка Milanion Group. Которую FP смогла сделать работоспособной и недорогой, применив там наработки по FP-1/2, чтобы заменить более дорогую ракетную авионику на более массовую дроновую. И это сработало. Я помню, как некоторые эксперты смеялись и критиковали такой подход, но вот взлетели "Бандероли" и "Герани-5", построенные по такой же логике, и они как-то притихли.

Украинская "Storm Shadow" Фото: Офис президента

Задача "Фламинго" — уничтожать заводы. Его боевая часть не имеет значительной глубины проникновения в грунт, как у Storm, поскольку там задача состоит в том, чтобы произвести максимально мощный взрыв в одной точке, а заглубление уменьшает площадь взрыва.

И тут конструкторы поняли, что сделать из нее "стелс-ракету", когда летит такая махина с аналогом ФАБ-1000 в носу, — нереально. Особенно когда тебе нужно лететь на расстояние 1000+ км, что дает дох..ра времени на реакцию авиации. Поэтому здесь общая концепция заключается в том, что при запуске нескольких ракет, если к цели долетит хотя бы одна — это уже успех. Ведь одна ракета, прорвавшаяся через ПВО, наносит огромный ущерб заводу. А если ты закладываешь в алгоритм, что часть ракет (в лучшем случае) будет сбита, то лучше, чтобы это был самый дешевый сбитый снаряд.

Стоимость одного килограмма бабахинга британской разработки, умноженная на украинский труд, — 521 доллар за 1 килограмм этого всеми проклятого в Facebook бабахинга. То есть в десять раз дешевле, чем у конкурентов. Ну и дальность, конечно. А попадание одной из десяти ракет по цели обходится тебе в ту же сумму, что и гарантированная стоимость доставки 1 кг "Нептуна" или "Шторма". Ну и понятно, что ущерб от поражения "Фламинго" при этом — выше, чем от попадания единичным средством.

Ведь когда нужно было наносить удар по тому же Воткинскому заводу, расположенному в 1600 км от Украины, или по военному заводу в Чебоксарах (1800 км), у Украины, по сути, других средств поражения, кроме дронов, на таком расстоянии просто не было. А единственный в РФ завод РКЦ "Прогресс", который находился в 1000 км от ЛБС, и является, в отличие от военного ВПК, специально рассекреченным для противодействия ударам противника и является уникальным производством космических ракет "Союз", — его можно было бы поразить и "Нептунами", но не факт, что удалось бы нанести ему такой ущерб.

Недостатки "Фламинго" хорошо известны. Это и его размер, и большой реактивный факел сзади, который притягивает всю эту конструкцию к цели, что служит отличным маяком для всей авиации в районе и их ракет с ИК-ГСН. И если обход систем ПВО, согласно данным спутниковой разведки, еще можно спланировать, то против авиации можно спланировать только нелетную погоду…

И вот мы подходим к выводам.

У вас есть три ракеты, которые различаются по стоимости, темпам производства, технологичности и задачам, а также по дальности действия. У каждой ракеты есть свои сильные и слабые стороны, а также уникальные особенности.

Теперь представьте, что вы — офицер СОУ, который за эти годы разобрался, как работает ПВО противника, как летает и применяется его авиация, и у которого ограниченный бюджет на закупку необходимых средств, а в числе его целей — десятки важных объектов на территории противника. И он старается спланировать атаки на эти объекты под прикрытием дроново-ракетных ударов, чтобы сделать свои ракеты более сложной целью для обнаружения и сбивания.

Ну, теперь у вас, плюс-минус, складывается представление о том, как руководство ГШ принимает то или иное решение о закупке ракет для развития украинских ракетных ударов по территории противника. И пожелаем в этот день этим людям успеха. Ведь их успех — это наш успех.

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