Сколько придется ждать украинский "Патриот": в Fire Point назвали срок выхода Freyja

Первые боевые испытания противоракетной системы Freyja планируется провести в середине 2027 года. А у оккупантов уже нет безопасного тыла благодаря "Фламинго".

По словам генерального директора Fire Point Ирины Терех, выступившей на саммите по вопросам обороны и космоса в Брюсселе, система Freyja должна работать по принципам доступности, масштабируемости и максимальной независимости от сторонних поставщиков. В то же время Ирина Терех подчеркнула, что Freyja не сможет сразу заменить американскую систему Patriot.

"Мы не сможем сразу заменить Patriot. Это по-прежнему программа, требующая времени для разработки. Однако мы уже создаем все условия для этого", — заявила генеральный директор компании.

По её словам, испытания системы проводятся в Украине, а разработчики используют данные реальных российских атак. В алгоритмы Freyja интегрируется информация о применении "Искандеров" и северокорейских ракет.

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Какой будет украинская антибаллистика

Freyja позиционируется как европейская система противодействия баллистическим ракетам, но работать она будет иначе, чем Patriot. По словам Тереха, американский комплекс представляет собой технологически развитую систему, однако Freyja разрабатывается с учётом большого количества угроз, с которыми сейчас сталкивается Европа.

В проекте особое внимание уделяется производству компонентов в Европе. По словам Тереха, в системе должно использоваться как можно больше европейских деталей, не подпадающих под американские ограничения ITAR, а также китайских компонентов.

"Если мы действительно хотим быть суверенными в вопросе собственной ПВО, мы должны построить её сами", — сказала генеральный директор Fire Point.

Кто работает над Freyja

Антибаллистическая программа Freyja реализуется Украиной совместно с европейскими партнерами. К ней уже присоединились 10 европейских компаний, в частности Eurosam, Leonardo, Thales и Saab, а Fire Point была определена в качестве ведущего промышленного партнера.

Какие успехи у "Фламинго"

Отдельно Ирина Терех упомянула украинскую ракету "Фламинго", которая, по её словам, лишила тылы оккупантов РФ безопасности.

"Одной из самых успешных миссий "Фламинго" в контексте уничтожения объектов, связанных с космосом, стало значительное нарушение функционирования российской космической программы "Рассвет". Иногда санкции должны быть кинетическими, и это именно то, что может обеспечить "Фламинго", — отметила глава Fire Point.

Ранее Фокус писал, что оккупанты всеми силами пытаются препятствовать развитию украинского ракетного производства. Раньше были случаи подкупа и проблемы с финансированием, а сейчас россияне проводят разведку, чтобы определить расположение и состояние украинских производств.

Напомним, что украинская компания Fire Point разрабатывает баллистические ракеты FP-7 и FP-9. FP-7 уже прошла два из трёх этапов испытаний, и в Fire Point ожидают, что ракета поступит на вооружение в течение ближайших недель.