"Луч", "Южное" и Fire Point под ударом: Россия охотится на украинское ракетное производство

В Украине над созданием собственной баллистической ракеты работает компания Fire Point. В то же время свои проекты разрабатывают и государственные конструкторские бюро, однако их производство сталкивается с проблемами.

Об этом сообщил "24 каналу" генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, государственные конструкторские бюро также работали над проектами баллистических ракет, а в отношении некоторых из них уже проводили испытания.

Романенко отметил, что Россия пытается препятствовать развитию украинского ракетного производства. Ранее имели место случаи подкупа и проблемы с финансированием, а сейчас россияне ведут разведку, чтобы определить расположение и состояние украинских производств.

"Сейчас россияне проводят очень тщательную разведку — и агентурную, и воздушную, и космическую, — чтобы выяснить, где и в каком состоянии находится наше производство. В частности, они работают и над Fire Point, и над КБ "Луч", "Южное", — сказал Романенко.

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По его словам, проблемы касаются не только разработки баллистических ракет. Речь идет также о проектах зенитных ракетных комплексов, способных сбивать баллистические ракеты. В то же время этот процесс постепенно продвигается вперед.

Напомним, украинская компания Fire Point разрабатывает баллистические ракеты FP-7 и FP-9. FP-7 уже прошла два из трёх этапов испытаний, и в Fire Point ожидают, что ракета поступит на вооружение в течение ближайших недель. Её заявленная дальность составляет до 300 км, а масса боевой части — до 150 кг.

16 июня руководитель Fire Point Денис Штиллерман в ходе международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже сообщил, что украинская противоракетная система уже готова. Первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x для комплекса ПВО FREYJA компания Fire Point продемонстрировала в начале августа.