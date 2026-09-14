"Луч", "Південне" і Fire Point під ударом: Росія полює на українське ракетне виробництво

В Україні над власною балістичною ракетою працює компанія Fire Point. Водночас свої проєкти мають і державні конструкторські бюро, однак їхнє виробництво стикається з проблемами.

Про це повідомив “24 Каналу” генерал-лейтенант, військовий експерт і засновник фонду “Закриємо небо України” Ігор Романенко.

За його словами, державні конструкторські бюро також працювали над проєктами балістичних ракет, а щодо деяких із них уже проводили випробування.

Романенко зазначив, що Росія намагається перешкоджати розвитку українського ракетного виробництва. Раніше були випадки підкупу та проблеми з фінансуванням, а зараз росіяни проводять розвідку, щоб визначити розташування та стан українських виробництв.

“Зараз росіяни проводять дуже ретельну розвідку. І агентурну, і повітряну, і космічну, щоб розібратися, де і в якому стані перебуває наше виробництво. Зокрема працюють і по Fire Point, і по КБ "Луч", "Південне", — сказав Романенко.

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За його словами, проблеми стосуються не лише розробки балістичних ракет. Йдеться також про проєкти зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати балістичні ракети. Водночас цей процес поступово рухається вперед.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point розробляє балістичні ракети FP-7 та FP-9. FP-7 уже пройшла два з трьох етапів випробувань, а у Fire Point очікують, що ракета перейде до бойового застосування протягом найближчих тижнів. Її заявлена дальність становить до 300 км, а маса бойової частини — до 150 кг.

16 червня керівник Fire Point Денис Штіллерман під час міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі повідомив, що українська антибалістична система вже готова. Перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x для комплексу ППО FREYJA компанія Fire Point показала на початку серпня.