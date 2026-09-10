Українська балістична ракета FP-7 перейде до бойового застосування: у Fire Point назвали терміни

Українська компанія Fire Point очікує, що балістична ракета FP-7 перейде до бойового застосування протягом найближчих тижнів. Проєкт уже пройшов два з трьох етапів випробувань.

Про це повідомила CEO Fire Point Ірина Терех під час оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі 10 вересня, передає кореспондентка NV.

За її словами, щодо термінів бойового застосування FP-7 йдеться саме про тижні, а не місяці.

“Тож ми очікуємо, що це стане операційним дуже скоро. Тобто ми говоримо про тижні, не місяці чи щось таке”, — сказала Терех.

FP-7 — балістична ракета класичної архітектури для ураження цілей на середніх дистанціях. Вона виготовлена з композитних матеріалів, що зменшує її масу та збільшує дальність польоту. Ракета запускається за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача із наземної платформи на базі причепа.

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Балістична ракета FP-7 Фото: nv.ua

За даними інфографіки NV, дальність FP-7 становить до 300 км, висота польоту — до 65 км, маса бойової частини — до 150 кг. Максимальна швидкість сягає 4,4 Маха, точність заявлена на рівні 14 м, а максимальний час польоту — 4,2 хвилини. Орієнтовна вартість ракети становить $500–800 тис.

За аеродинамічним компонуванням і принципами керування FP-7 має спільні риси з радянською ракетою 48Н6 для ЗРК С-400, однак відрізняється системою наведення та апаратурою управління польотом. Ракета стартує завдяки руху по похилій напрямній, а не вертикально.

Балістична ракета FP-7 Фото: nv.ua

Терех також розповіла про FP-9. Зараз ракета перебуває на етапі льотних випробувань. За її словами, через велику дальність польоту Україні може не вистачати простору для повноцінного тестування.

“Оскільки це дуже далекобійна балістична ракета, ймовірно, етап номер два повільно перейде до етапу номер три, тому що в Україні не вистачає простору, щоб реально протестувати. І, можливо, нам доведеться почати тестування безпосередньо на ворогові”, — розповіла представниця компанії.

FP-9 розробляється як аналог американської ракети ATACMS із більшою бойовою частиною та вдвічі меншою вартістю. Вона має дальність до 855 км, висоту польоту до 70 км, бойову частину масою до 800 кг, швидкість до 2200 м/с, точність 20 м і максимальний час польоту 8,7 хвилини.

Перший етап випробувань передбачає наземні та лабораторні тести окремих систем і підсистем, зокрема ракетного двигуна та навігації. Другий — льотні випробування на території України, після чого починається військове тестування.

У Fire Point зазначили, що військове тестування є частиною процесу кодифікації та фактично означає військове розгортання, яке ракети також мають пройти.

Нагадаємо, що 16 червня керівник Fire Point Денис Штіллерман під час міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі заявив, що українська антибалістична система вже готова. А перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x для комплексу ППО FREYJA компанія Fire Point продемонструвала на початку серпня.