Проходить сертифікацію: у Fire Point назвали терміни першого застосування української балістики

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point, яка розробляє ракету FP7 для боротьби з російською балістичною зброєю, планує здійснити своє перше успішне перехоплення до середини 2027 року.

Ударний варіант ракети-перехоплювача FP7 вже пройшов близько 15 випробувальних запусків і зараз проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України. Цей процес займе ще 2–4 тижні, розповіла генеральна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв’ю Reuters.

За словами Терех, компанія Fire Point уклала угоди з 13 європейськими оборонними компаніями, зокрема з Eurosam, Leonardo (LDOF.MI), Thales (TCFP.PA) та SAAB (SAABb.ST), щодо постачання радарів, систем наведення та інших систем для проєкту протиракетної оборони Freyja і розпочинає їх інтеграцію. У компанії зазначають, що кількість партнерів може зрости приблизно до 20, а це збільшить виробничі потужності. Наразі ведуться переговори з українськими державними виробниками ракет, однак інформація про них не розголошується.

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Основою майбутнього комплексу стане перехоплювач FP7.х, створений компанією Fire Point. Він може використовуватися для ураження наземних цілей. Його планується інтегрувати з європейськими радіолокаційними станціями, системами наведення, засобами спостереження та іншими технологічними компонентами.

"Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому та найскладнішому етапі остаточного складання всього комплексу разом із радіолокаційними станціями спостереження, радіолокаційними станціями стеження та головками самонаведення", — пояснила Терех.

Компанія Fire Point планує перше бойове застосування цієї версії на початку осені, а набагато більшої балістичної ракети FP9 — наприкінці осені. Терех запевняє, що вона зможе досягти Москви.

Що стосується FP7, то генеральний директор зазначила, що її архітектура базується на радянських розробках перехоплювачів С-300 і С-400, але ракета Fire Point тепер має лише 20 % схожості з цими зразками зброї.

Вона наголосила, що компанія Fire Point прагне виробляти балістичні перехоплювачі за ціною менше мільйона євро за ракету, що значно дешевше, ніж ракети для Patriot.

"Ми намагаємося вмістити програму, яка зазвичай триває 20 або 30 років, у кілька років", — сказала Терех, наголосивши, що було проведено щонайменше п’ять випробувань ракети-перехоплювача.

Трохи менше двох місяців тому, 16 червня, керівник компанії Fire Point Денис Штіллерман на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі повідомив, що українська антибалістична система вже готова, а найперше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x комплексу протиповітряної оборони FREYJA компанія Fire Point продемонструвала ще на початку минулого місяця.

Нагадаємо, ОТРК "Сапсан" продемонстрував високу точність.

Також повідомлялося, що Штілерман із Fire Point показав запуск загадкової ракети.