Fire Point вперше показала ракету FP-7.x для перехоплення російської балістики

Українська компанія Fire Point, що займається розробкою та виробництвом зброї, вперше продемонструвала антибалістичну ракету FP-7.x.

На знімках, опублікованих в Instagram, зображено нову розробку компанії.

"FREYJA — загальноєвропейський протибалістичний щит, створений у рамках спільного проекту. Незабаром…", — йдеться у підписі.

Буквально місяць тому, 16 червня, керівник Fire Point Денис Штіллерман на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі повідомив, що українська антибалістична система вже готова, а найперше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x комплексу протиповітряної оборони FREYJA компанія Fire Point продемонструвала ще на початку минулого місяця.

За інформацією Financial Times, ракета піднялася на висоту 25 км, що відповідає робочим параметрам систем Patriot, і підтвердила здатність перехоплювати балістичні цілі.

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Однак, на відміну від американських ракет, українська розробка є набагато дешевшою. За оцінками розробників, вартість однієї ракети FP-7.x становитиме близько $700 тисяч проти $3,8 млн за PAC-3 для Patriot.

Ракета FP-7.x — основні характеристики

Перша інформація про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9 з'явилася у мережі восени 2025 року. Медіа встановили, що ракета FP-7 матиме дальність близько 300 км і дещо схожа на ATACMS, а FP-9 — близько 880 км і зможе дістатись до Москви.

Крім того, зі зими 2026 року Штілерман говорить про початок роботи над протибалістикою: тоді і з'ясувалося, що перехоплювач FP-7.X створюють на основі FP-7.

фізичні розміри — довжина 7,25 м, зовнішній діаметр 1,15 м, діаметр фюзеляжу 0,53 м;

швидкість — 1500–2000 м/с. При цьому швидкість балістичної ракети "Іскандер" — близько 2100 м/с, тобто нова ракета Fire Point цілком здатна її наздогнати;

система наведення — ГСН Image Infra-Red. Image Infra-Red — це тепловізійна інфрачервона головка самонаведення, здатна обійти теплові пастки та вразити найвразливіше (найгарячіше) місце на цілі;

матеріал — композитний, що здешевлює антибалістичну ракету та робить її легшою.

FP-7.x є складовою частиною перспективної системи протиповітряної оборони FREYJA.

До її складу також увійдуть радари, системи виявлення цілей та командно-керуючі комплекси, що постачаються європейськими партнерами.

Система ППО — пан'європейський протиракетний проєкт "Фрея" (Freyja) Система ППО — проєкт "Фрея" (Freyja) та захист від балістичних загроз Система ППО — загальна інформація про проєкт "Фрея" (Freyja) Система ППО — ракета FP-7.x та проєкт "Фрея" (Freyja) Система ППО — архітектура системи проєкту "Фрея" (Freyja) Система ППО — інтеграційний протокол проєкту "Фрея" (Freyja)

У Fire Point заявляють, що за сприятливих умов серійне виробництво може розпочатися вже в серпні 2026 року. Однак це залежить від постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку FP планує отримати від німецької компанії Diehl Defence.

Ракети мають бути повністю готовими до використання у 2027 році.

Нагадаємо, що Штілерман розповів, як працює проєкт Freyja проти балістики РФ.

Також повідомлялося, що масове виробництво Fire Point змінило правила ведення війни.