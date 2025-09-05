800 км за 15 хв: що відомо про нові українські балістичні ракети FP-7 і FP-9 та які цілі уражатимуть

На MSPO в Польщі українська Fire Point показала балістичні FP-7 і FP-9 — "швидку" пару до крилатої FP-5 "Фламінго". Фокус розповідає, що вже відомо про нові ракети та які цілі вони здатні вражати.

Українська компанія Fire Point представила на міжнародній виставці MSPO в Польщі балістичні ракети FP-7 і FP-9 та перспективні системи ППО. На відміну від крилатої ракети FP-5 ("Фламінго"), яка літає на малій висоті для скритних ударів по штабах і інфраструктурі, FP-7 і FP-9 — балістичні системи для швидких і потужних атак на укріплені цілі. Їхня комбінація з FP-5 створює гнучку систему: крилаті ракети обходять ППО, а балістичні забезпечують далекобійні удари. Це посилює здатність ЗСУ дезорганізовувати ворога, знищуючи ключові об'єкти в тилу та на передовій.

Характеристики балістичних ракет FP-7 та FP-9

Ракета FP-7 уражає цілі на відстані до 200 км зі швидкістю 1500 м/с, має бойову частину 150 кг і точність 14 метрів. Пуск ракети здійснюється з наземної платформи, що забезпечує оперативність.

FP-9, більш потужна, долає 855 км зі швидкістю 2200 м/с, несе 800 кг і має точність 20 метрів.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що про ракети FP-7 і FP-9, наразі дуже мало відомо, і вони перебувають на стадії планування. Ці балістичні ракети, за його словами, мають різні характеристики: FP-7 з меншою бойовою частиною для ближчих цілей, FP-9 — з бойовою частиною до 800 кг і дальністю до 700–800 км. Поки що інформація про ці ракети є радше маркетинговою, але їхній потенціал викликає інтерес.

За даними Нарожного, у Данії, поблизу авіаційної бази, відкрито підприємство з виробництва твердопаливних двигунів для цих ракет. Це свідчить про серйозні наміри щодо розвитку ракетного озброєння.

Балістичні ракети FP-7 і FP-9: як Україна застосовуватиме нову зброю

Основними цілями, на думку експерта, для таких ракет є стратегічні об'єкти, насамперед аеродроми. Нарожний пояснює, що нинішні удари по аеродромах здійснюються переважно дронами-камікадзе, які ефективні для знищення складів палива чи боєприпасів, але не здатні знищувати літаки. Дрони повільні, і літаки встигають злетіти до їхнього прибуття.

"Балістичні ракети, на відміну від дронів, мають значно вищу швидкість — приблизно три швидкості звуку або близько 3600 км/год. На максимальну відстань у 800 км така ракета долетить за 13–15 хвилин. Це унеможливлює швидку евакуацію техніки чи особового складу з аеродромів. Наприклад, бойова частина вагою 800 кг здатна пробити бетонні ангари, де розміщуються винищувачі, і знищити літаки всередині. З економічного погляду це виправдано: ракета вартістю 1–2 млн доларів може знищити літак вартістю 60 млн доларів. Для порівняння, ракети для комплексів Patriot або далекобійні ракети для F-16 коштують від 2 до 10 млн доларів, що робить нові балістичні ракети потенційно економічно вигідними", — пояснює Фокусу Нарожний.

Окрім аеродромів, цілями можуть бути арсенали з високовартісними боєприпасами, наприклад, російськими балістичними ракетами. Удари по таких об'єктах мають економічний сенс, адже дозволяють знищувати дороге озброєння ворога. Ще одна категорія цілей — заводи військово-промислового комплексу, зокрема високотехнологічні лінії з виробництва ракет, танків чи дронів. Зупинка таких об'єктів може серйозно послабити військовий потенціал Росії.

Однак Нарожний зазначає, що головний недолік цих ракет — обмежена дальність у 800 км.

"Багато стратегічних об'єктів ВПК Росії розташовані на відстані 2–3 тис. км, що робить їх недосяжними для цих ракет. Для ударів на більшу відстань експерт згадує крилаті ракети типу "Фламінго" з дальністю до 3000 км. Вони можуть стати вирішенням для ураження віддалених цілей, але їхня розробка та оцінка ефективності потребують додаткового часу. Однак поява таких ракет може значно посилити можливості України в асиметричній війні, дозволяючи завдавати точкових ударів по ключових об'єктах ворога", — підсумовує експерт.

