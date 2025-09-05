800 км за 15 мин: что известно о новых украинских баллистических ракетах FP-7 и FP-9 и какие цели будут поражать

На MSPO в Польше украинская Fire Point показала баллистические FP-7 и FP-9 — "быструю" пару к крылатой FP-5 "Фламинго". Фокус рассказывает, что уже известно о новых ракетах и какие цели они способны поражать.

Украинская компания Fire Point представила на международной выставке MSPO в Польше баллистические ракеты FP-7 и FP-9 и перспективные системы ПВО. В отличие от крылатой ракеты FP-5 ("Фламинго"), которая летает на малой высоте для скрытных ударов по штабам и инфраструктуре, FP-7 и FP-9 — баллистические системы для быстрых и мощных атак на укрепленные цели. Их комбинация с FP-5 создает гибкую систему: крылатые ракеты обходят ПВО, а баллистические обеспечивают дальнобойные удары. Это усиливает способность ВСУ дезорганизовывать врага, уничтожая ключевые объекты в тылу и на передовой.

Характеристики баллистических ракет FP-7 и FP-9

Ракета FP-7 поражает цели на расстоянии до 200 км со скоростью 1500 м/с, имеет боевую часть 150 кг и точность 14 метров. Пуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает оперативность.

FP-9, более мощная, преодолевает 855 км со скоростью 2200 м/с, несет 800 кг и имеет точность 20 метров.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что о ракетах FP-7 и FP-9, пока очень мало известно, и они находятся на стадии планирования. Эти баллистические ракеты, по его словам, имеют разные характеристики: FP-7 с меньшей боевой частью для более близких целей, FP-9 — с боевой частью до 800 кг и дальностью до 700-800 км. Пока что информация об этих ракетах является скорее маркетинговой, но их потенциал вызывает интерес.

По данным Нарожного, в Дании, вблизи авиационной базы, открыто предприятие по производству твердотопливных двигателей для этих ракет. Это свидетельствует о серьезных намерениях по развитию ракетного вооружения.

Баллистические ракеты FP-7 и FP-9: как Украина будет применять новое оружие

Основными целями, по мнению эксперта, для таких ракет являются стратегические объекты, прежде всего аэродромы. Нарожный объясняет, что нынешние удары по аэродромам осуществляются преимущественно дронами-камикадзе, которые эффективны для уничтожения складов топлива или боеприпасов, но не способны уничтожать самолеты. Дроны медленные, и самолеты успевают взлететь до их прибытия.

"Баллистические ракеты, в отличие от дронов, имеют значительно более высокую скорость — примерно три скорости звука или около 3600 км/ч. На максимальное расстояние в 800 км такая ракета долетит за 13-15 минут. Это делает невозможным быструю эвакуацию техники или личного состава с аэродромов. Например, боевая часть весом 800 кг способна пробить бетонные ангары, где размещаются истребители, и уничтожить самолеты внутри. С экономической точки зрения это оправдано: ракета стоимостью 1-2 млн долларов может уничтожить самолет стоимостью 60 млн долларов. Для сравнения, ракеты для комплексов Patriot или дальнобойные ракеты для F-16 стоят от 2 до 10 млн долларов, что делает новые баллистические ракеты потенциально экономически выгодными", — объясняет Фокусу Нарожный.

Кроме аэродромов, целями могут быть арсеналы с дорогостоящими боеприпасами, например, российскими баллистическими ракетами. Удары по таким объектам имеют экономический смысл, ведь позволяют уничтожать дорогостоящее вооружение врага. Еще одна категория целей — заводы военно-промышленного комплекса, в частности высокотехнологичные линии по производству ракет, танков или дронов. Остановка таких объектов может серьезно ослабить военный потенциал России.

Однако Нарожный отмечает, что главный недостаток этих ракет — ограниченная дальность в 800 км.

"Многие стратегические объекты ВПК России расположены на расстоянии 2-3 тыс. км, что делает их недосягаемыми для этих ракет. Для ударов на большее расстояние эксперт упоминает крылатые ракеты типа "Фламинго" с дальностью до 3000 км. Они могут стать решением для поражения удаленных целей, но их разработка и оценка эффективности потребует дополнительного времени. Однако появление таких ракет может значительно усилить возможности Украины в асимметричной войне, позволяя наносить точечные удары по ключевым объектам врага", — заключает эксперт.

