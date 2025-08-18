Украинская ракета с дальностью 3000 км "Фламинго": как новое оружие поможет против РФ

В Украине представлена ракета FP-5 "Фламинго" от компаний Fire Point и Milanion Group. С дальностью до 3000 км и боевой частью в 1 тонну она может превосходить американские Tomahawk. Фокус разбирался, станет ли "Фламинго" ключом к успеху Украины на фоне российских 195 ракет ежемесячно.

Related video

В Украине недавно презентовали отечественную дальнобойную ракету "Фламинго", которая уже запущена в серийное производство с возможностью поражать цели на расстоянии 3000 километров.

Наличие новой дальнобойной ракеты подтвердил и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Оружие дальнобойное, очень мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда наступит подходящий момент", — сказал он, воздержавшись от какой-либо детализации.

Ракета FP-5 "Фламинго": характеристики и что известно

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии Фокусу раскрыл детали создания новой ракеты FP-5 "Фламинго". По его словам, продукт является результатом сотрудничества двух компаний: украинской Fire Point и международной Milanion Group, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Оба предприятия имеют украинские корни, что подчеркивает важную роль отечественных специалистов в этом проекте. По словам эксперта, именно Milanion Group скорее всего разработала ракету FP-5, тогда как Fire Point взяла на себя ее серийное изготовление. Интересно, что первые испытания, по неподтвержденным данным, состоялись на западе Украины, что добавляет интриги к этому проекту.

Информация о ракете ограничена. Defense Express приводит следующие характеристики:

дальность — 3000 км;

время в воздухе — более 4 часов;

максимальная скорость — 950 км/ч, крейсерская — 850-900 км/ч;

размах крыла — 6 метров;

максимальный взлетный вес — 6 тонн;

боевая часть — 1 тонна.

"Дальность действия ракеты, которая достигает трех тысяч километров, является значительным достижением. Для сравнения, американская ракета Tomahawk в своих ранних версиях имела дальность до двух с половиной тысяч километров, хотя впоследствии ее сократили до полутора тысяч. Боевая часть ракеты FP-5, составляющая тонну, выглядит впечатляюще, особенно учитывая ее габариты — длина около шести метров. Такой размер обеспечивает размах крыльев, необходимый для характеристик крылатой ракеты, что позволяет ей маневрировать и уклоняться от препятствий. Однако детали системы наведения остаются закрытыми, что является логичным шагом для сохранения военной тайны", — рассказал Криволап.

Он предполагает, что ракета не будет действовать самостоятельно, а вероятно будет частью комплекса с другими ракетами, в частности разработками Fire Point.

Характеристики ракеты FP-5

Отметим, что у Tomahawk боевая часть вдвое меньше — 450 кг.

Обозреватель также обращает внимание на то, что FP5 имеет черты не только ракеты, но и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под названием FP-1, заявленная дальность которого — 1600 километров. Если боевую часть снять, БПЛА может действовать на большие расстояния, выполняя функции подавления вражеских дронов. Система наведения, по мнению Криволапа, вероятно комбинирует инерционные технологии с другими средствами поражения, хотя точные механизмы остаются под вопросом. GPS сам по себе не обеспечивает достаточной точности, а инерционные системы имеют свои погрешности. Возможность использования камер или навигации по карте также рассматривается, но без конкретики.

Кадры запуска ракеты "Фламинго"

Однако Криволап сомневается в целесообразности тонной боевой части для таких габаритов.

"По сравнению с ракетой Х-22, длиной 8-12 метров, шестиметровый корпус вряд ли способен эффективно нести такую массу. Это может быть скорее пропагандистским ходом, ведь для точных ударов достаточно меньшей боевой части. Исключением могут быть специальные боеголовки для уникальных задач, но для этого существуют другие средства", — добавляет эксперт.

Сколько ракет "Фламинго" нужно производить ежемесячно

Криволап отметил, что Украине нужно примерно 50 ракет в месяц для эффективных операций — от разведки до ударов. Интересно, что разработчики также ориентируются на эту цифру, что свидетельствует об общем видении потребностей. Однако эксперт предостерегает, что заявленные характеристики FP5 могут не соответствовать реальным, хотя и будут близкими к объявленным. Такой подход позволяет сохранять интригу и гибкость в дальнейшем совершенствовании.

Для сравнения, по информации Главного управления разведки, которую опубликовало РБК-Украина, Россия ежемесячно выпускает до 195 ракет, в частности:

до 60 единиц "Искандер-М";

до 20 единиц "Искандер-К";

до 60 единиц Х-101;

до 10 модернизированных Х-32;

до 30 единиц "Калибр";

до 15 единиц "Кинжал".

Это не учитывая южнокорейские ракеты, которые Россия получает от КНДР.

Напомним, в ночь на 15 августа 2025 года 14 дронов потопили российское судно Port Olya-4 в порту Оля на Каспии, которое перевозило компоненты для "Шахедов" из Ирана. Атака произошла в 810 км от линии фронта.

Также Фокус писал, что Россия готовится провести испытания ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" на полигоне Панково. Спутниковые снимки зафиксировали присутствие техники и кораблей.