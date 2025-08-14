"Буревестник": как Россия использует миф о супероружии перед встречей Путина и Трампа

Россия готовится к испытанию ракеты на ядерном двигателе "Буревестник" на полигоне Панково накануне переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Спутники зафиксировали технику и корабли. "Супероружие" реально или это очередной блеф Кремля? Эксперты рассказали Фокусу, представляет ли эта ракета угрозу для Украины.

Related video

Россия, вероятно, планирует провести новое испытание крылатой ракеты с ядерным двигателем 9М730 "Буревестник" на арктическом полигоне Панково, расположенном на архипелаге Новая Земля. Эта активность происходит на фоне подготовки к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом относительно войны в Украине и контроля над вооружениями. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и экспертные оценки.

Эксперты Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитической организации CNA независимо исследовали спутниковые снимки, полученные компанией Planet Labs за последние недели. Они зафиксировали значительную активность на полигоне Панково, что на острове Южный. В частности, на снимках видно:

перемещение специализированного оборудования и техники;

прибытие материально-технических ресурсов, включая штабеля контейнеров;

концентрацию персонала в районе стартовой площадки;

два самолета для сбора тестовых данных на аэродроме Рогачево;

пять кораблей, которые ранее участвовали в испытаниях "Буревестника", и шестое грузовое судно "Териберка", направляющееся к Новой Земле, по данным VesselFinder.com.

"Активность на полигоне указывает на подготовку к запуску ракеты", — отметил Льюис, добавив, что масштабы перемещения техники и персонала соответствуют предыдущим испытаниям "Буревестника".

Что известно о ракете "Буревестник"

Официальных данных о ракете 9М730 "Буревестник" довольно мало. Неизвестно о ее точных размерах и параметрах. Единственное, что точно известно, что двигателем ракеты является ядерный реактор, обеспечивающий длительный полет без необходимости в традиционном топливе. Ракета якобы летит на низкой высоте 50-100 метров и способна менять траекторию, обходя системы противоракетной обороны. Также "Буревестник" вероятно может нести боевую часть мощностью 2 мегатонны, но это неточно, так как сама ракета находится еще в стадии доработки.

Отметим, что в 2023 году Россия уже проводила испытания крылатой ракеты 9М730 "Буревестник". По данным американской разведки, ракета продержалась в воздухе всего около 2 минут и пролетела всего 35 км.

По словам военного эксперта Олега Жданова, "Буревестник" пока не существует в арсенале Вооруженных сил Российской Федерации и не находится в серийном производстве. Российская пропаганда, по его словам, использует любые испытания или разработки для создания иллюзии, что эта ракета уже готова к боевому применению. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются частью информационной войны, направленной на усиление позиций России на международной арене путем шантажа и запугивания.

Жданов пояснил, что проект "Буревестника" существует только на уровне технического задания.

"Идея создания крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая могла бы летать неограниченно долго, звучит амбициозно, но на практике сталкивается с серьезными техническими трудностями. Испытание двигателя ракеты, состоявшееся в 2019 году, закончилось катастрофой. Взрыв, имевший радиоактивный характер, привел к гибели до пяти инженеров-конструкторов и травмированию других. После этого инцидента российские специалисты в течение полугода боялись приближаться к барже, с которой пытались осуществить пуск. Эта неудача стала серьезным ударом по амбициям проекта", — добавил Фокусу военный эксперт.

Дальнейшие попытки испытаний, в частности в 2021 году, также не имели подтвержденных успехов. Жданов подчеркнул, что Россия подает каждую новую попытку как "огромное достижение", хотя реальных доказательств завершения разработки "Буревестника" нет.

Вероятное изображение ракеты "Буревестник", которое публикуют росСМИ

С этим мнением в разговоре с Фокусом соглашается и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Путин долгое время стремится создать собственный символ "оружия будущего" — так же, как в свое время Соединенные Штаты создали ядерную бомбу, и эту роль в его представлении должна играть крылатая ракета "Буревестник". В российской пропаганде ее описывают как неуязвимую для современных и будущих систем ПВО: с "неограниченной" дальностью полета благодаря ядерному двигателю, способную маневрировать и прокладывать непредсказуемый маршрут. Идея проста — ракета может облететь полмира и нанести удар оттуда, откуда ее не ждут. На мой взгляд "Буревестник" пока остается больше символом амбиций и пропаганды, чем реальным оружием, способным изменить баланс сил", — рассказал Фокусу эксперт.

Почему Россия начала испытания "Буревестника"

По мнению Жданова, данные об испытаниях новой ракеты являются частью более широкой стратегии Кремля, который использует миф о "супероружии" для поддержания имиджа сверхдержавы. Однако реальность значительно прозаичнее: Россия сталкивается с техническими и финансовыми ограничениями, которые затрудняют создание подобных вооружений. Например, ядерный двигатель, который должен был бы обеспечить неограниченную дальность полета "Буревестника", остается на стадии экспериментов, а его безопасность и эффективность вызывают большие сомнения после серии неудачных испытаний.

"Россия неоднократно использовала подобные тактики, в частности угрожая тактическим ядерным оружием или другими видами вооружений. Например, в 2024 году активно обсуждались удары по Украине ракетами, которые российская пропаганда называла "Орешник". Однако до сих пор нет четких доказательств, действительно ли это была межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся боевой частью, или другой тип вооружения", — подытожил эксперт.

Эта неопределенность, по словам Жданова, лишь подтверждает, что Россия часто преувеличивает свои возможности, чтобы создать впечатление технологического превосходства.

Анатолий Храпчинский считает, что Кремль стремится провести испытание именно сейчас из-за политического расчета. Путин пытается его использовать как инструмент на переговорах с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским:

"Это возможность показать, что российская армия — это не только массы отчаянных солдат, готовых гибнуть "за царя", но и носитель "уникального" оружия, которого, мол, нет ни у кого в мире. Такая демонстрация должна усилить позицию Москвы, создать психологическое давление на оппонентов и одновременно напомнить, что Россия претендует на роль технологически равного игрока, даже если реальная эффективность этого оружия еще далека от заявленной", — отметил авиационный эксперт.

Возможно ли применение "Буревестника" по территории Украины

Храпчинский прогнозирует, что теоретически, применение "Буревестника" по территории Украины возможно. В частности дальность ракеты и гипотетическая траекторная гибкость позволяют. Однако он сомневается в имеющейся технической способности России это сделать в ближайшее время:

"История ее испытаний показывает, что реальная надежность очень низкая, а большинство пусков завершалось авариями. Да, после того, как они уже применили "Орешник" по Днепру, от России можно ждать любых шагов, но в этом случае вероятнее увидеть либо очередную "штангу", либо громкое объявление об "успешном попадании", даже если на самом деле результат будет далек от заявленного. Для Кремля важен сам акт демонстрации, создать картинку для пропаганды и напомнить миру о своем "уникальном" оружии, даже если его боевая ценность остается под большим вопросом", — подытожил эксперт.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о военных учениях "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь текущего года.

Также в июле Россия осуществила рекордное количество дроновых атак по Украине — более 6 тысяч запусков за месяц. Одновременно с этим сохранилась высокая интенсивность ударов дальней авиации и ракетных обстрелов.