Россия готовит запуск ядерного "Буревестника" накануне переговоров с Трампом, — Reuters (фото)

Россия, вероятно, планирует новое испытание своей крылатой ракеты с ядерным зарядом на полигоне в Арктике. Подготовка происходит даже на фоне запланированных переговоров президента Владимира Путина с Дональдом Трампом по Украине.

Как пишет издание Reuters, Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитической организации CNA в Вирджинии независимо проанализировали спутниковые снимки, сделанные Planet Labs в течение последних недель. Они обнаружили значительную активность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля. В частности, на этой территории прибывала техника, личный состав, корабли и самолеты, связанные с предварительными испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

"На фото видно передвижение оборудования, прибытие материально-технических ресурсов и концентрацию персонала в районе запуска ракеты", — отметил Льюис.

Западный источник в области безопасности подтвердил, что испытание планируется в ближайшее время.

Эксперты считают, что подготовка к запуску могла начаться еще до анонса встречи Путина и Трампа. Однако российская сторона могла корректировать график из-за наличия американских спутников-разведчиков, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу по контролю над вооружениями и прекращению войны в Украине.

Спутниковый снимок оборудования на испытательном полигоне Панково на острове Южный Фото: Reuters Спутниковый снимок оборудования на испытательном полигоне Панково на острове Южный Фото: Reuters

На спутниковых снимках видны штабеля контейнеров, специальное оборудование и прибытие персонала, два самолета для сбора тестовых данных на аэродроме Рогачево и по крайней мере пять кораблей, участвовавших в предыдущих испытаниях. По данным VesselFinder.com, шестое судно, грузовое "Териберка", направляется к Новой Земле.

По данным "Инициативы по ядерной угрозе", "Буревестник" имеет невысокую успешность испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными. Глава РФ Владимир Путин заявляет, что ракета почти непобедима для современных систем противоракетной обороны и имеет непредсказуемую траекторию полета, но эксперты ставят это под сомнение.

Также в Reuters отметили, что Белый дом, Пентагон, ЦРУ и Минобороны России отказались комментировать подготовку к тестированию ракеты.

Ранее эксперт CNA Декер Эвелет обратил внимание на возможную подготовку испытаний российской ракеты "летающий Чернобыль". В то же время военные аналитики отмечают высокие риски и техническую неготовность таких систем. В частности, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал "Буревестник" "грязной бомбой" и отметил, что ее применение может повлечь катастрофические последствия даже без боевой части.

Кроме этого, Фокус писал, что ракета "Буревестник" дает России уникальное межконтинентальное оружие. Она летит на низкой высоте 50-100 метров, что затрудняет ее обнаружение радарами, и оснащена боевой частью мощностью 2 мегатонны. Благодаря большой дальности и способности маневрировать в воздухе, ракета представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Отметим, что в 2023 году Россия уже проводила испытания крылатой ракеты 9М730 "Буревестник". По данным американской разведки, ракета продержалась в воздухе всего около 2 минут и пролетела всего 35 км.